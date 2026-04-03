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娛樂 電視

阿雅重返母校爆小S追愛內幕 翻畢冊見大S情緒潰堤

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿雅」柳翰雅近來重返母校華岡藝校，一踏進校門看到那條標誌性的斜坡就感嘆，當年這條路可是跟大、小S走過無數次。結果進了校長室翻開畢業紀念冊，阿雅直接情緒失控，當場跟老師喊話：「好想哭喔！老師可以給我一點衛生紙嗎？」

阿雅回母校，看到昔日照片回憶湧現。（翻攝自阿雅抖音）阿雅回母校，看到昔日照片回憶湧現。（翻攝自阿雅抖音）

阿雅看到以前的照片相當感慨。（翻攝自阿雅抖音）阿雅看到以前的照片相當感慨。（翻攝自阿雅抖音）

阿雅看著紀念冊裡大S、小S和吳佩慈當年的青澀模樣，還有三人一起獲頒傑出校友的合影，瞬間陷入回憶漩渦。看著大S、小S調皮把臉遮起來的畢業照片，她哽咽直呼：「好想哭，好想念她們」、「熙媛的這個，好像是我幫她拍的」，跨越31年的閨密情令人感動。

阿雅高中生活照。（翻攝自阿雅抖音）阿雅高中生活照。（翻攝自阿雅抖音）

阿雅分享大S及其他閨密的高中回憶。（翻攝自阿雅抖音）阿雅分享大S及其他閨密的高中回憶。（翻攝自阿雅抖音）

除了感性掉淚，阿雅也不忘開啟毒舌模式爆料。她走到福利社時透露，以前跟小S每天上上下下跑個幾百趟，表面上是去買東西，其實醉翁之意不在酒，原來，當時小S暗戀一位學長，而那位學長常常在二樓拉筋、練跳舞，兩人為了「經過二樓」才瘋狂跑福利社。阿雅笑說：「那時覺得學校挺大的，現在回來就覺得學校怎麼變小了。」

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