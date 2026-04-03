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娛樂 電視

小S強勢回歸！自認「主持小白」 揭消失一年內心陰影

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣去年經歷痛失姊姊「大S」徐熙媛之痛，停工整整一年，最近終於宣布重回《小姐不熙娣》。這次回歸不玩老梗，電視台還特別把企劃命名為「主持復健之路」，就是要看天后如何「歸零再出發」。

小S（左）重回《小姐不熙娣》，右為派翠克。（資料照，記者陳奕全攝）小S（左）重回《小姐不熙娣》，右為派翠克。（資料照，記者陳奕全攝）

小S昨晚（3日）趁錄影空檔跟派翠克開直播，大方分享回歸心境。她自曝以前錄影其實壓力超大：「我以前錄影緊張都會胸悶，我會一直很恐慌、流汗。」沒想到這次回來，身體反而處於「很舒服的狀態」。她還幽默地把自己歸零成一張白紙，自封是「徐小姐aka MC DEE」，要大家把她當成「重新當主持小白」來看待。

不過，回歸之路難免還是有洋蔥。小S坦言錄影時常情緒潰堤，甚至隔空對觀眾喊話：「也許你們會不喜歡看到我在螢幕上崩潰大哭，或是在悲傷中還能搞笑。」但她強調這絕對不是在演戲，「沒有要演可憐或是很嗨，這就是我最真實的樣子」，雖然她有點擔心大家會覺得她變了，不像以前期待的樣子，但身邊的派翠克倒是給了她滿滿的安全感。《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯於4月6日正式播出。

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