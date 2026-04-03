《超級瑪利歐銀河電影版》刷新今年最高開片紀錄！首週有望創最大規模開片

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》於1日在北美正式上映，開片氣勢強勁，首日於3821家戲院進帳3450萬美金（約台幣11.02億元），成績亮眼。不僅刷新2026年最高開片日紀錄，也一舉超越前作超級瑪利歐兄弟電影版首日3100萬美金（約台幣9.9億元）的表現。

海外市場同步發威，該片上映首日於78個市場進帳3390萬美金（約台幣10.8億元），全球首日累積達6840萬美金（約新台幣21.8億元）。目前業界預估，《超級瑪利歐銀河電影版》上映首五天北美票房可望達1.86億美金（約新台幣59.4億元），不過多數戲院與追蹤機構看好，認為到週日有機會進一步衝上1.9至2億美金（約新台幣60.6至63.8億元）。

請繼續往下閱讀...

《超級瑪利歐銀河電影版》刷新2026年最高開片日紀錄。（UIP提供）

海外方面則預計至少貢獻1.75億美金（約新台幣55.9億元），推升全球開片成績上看3.6億至3.75億美金（約新台幣115億至120億元），可望輕鬆拿下2026年最大規模開片。

而前作《超級瑪利歐兄弟電影版》當年北美5日開片狂收2.04億美金（約新台幣65.1億元，其中傳統三日週末為1.46億美金），海外進帳1.71億美金（約新台幣54.6億元），全球開片達3.75億美金（約新台幣120億元），最終更累積13億美金（約新台幣415億元）總票房，登上2023年全球票房亞軍。這次《超級瑪利歐銀河電影版》是否能追上前作成績，就靠各位影迷了！

《超級瑪利歐銀河電影版》全台上映中，週三上映也是直接空降全台票房冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法