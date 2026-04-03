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公立、全美、蒙特梭利怎麼選？洪詩淚談愛女教育焦慮 親曝現實難處

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩2023年和李運慶結婚後，現在已經是兩個女兒的媽咪，平時愛分享育兒日常的她，昨（2日）晚突然在臉書大談對女兒未來升學的擔憂，讓網友們看完直呼：「這就是我現在的心聲啊！」

洪詩（右）與老公李運慶（左）。（翻攝自IG）洪詩（右）與老公李運慶（左）。（翻攝自IG）

洪詩坦言，這陣子腦袋裡都在上演小劇場，一直在思考「該給孩子們怎麼樣的教育」。清單排開超驚人：「公立、私立、雙語、全美、蒙特梭利、實驗小學，諸如此類的各種問題。」她糾結表示，內心一邊「害怕孩子輸在起跑點」，另一邊又「害怕孩子沒有快樂的童年」。更現實的是，身為父母難免會「害怕經濟能力無法給予最棒的資源」，畢竟「父母總是希望能給孩子最好的，就算很辛苦，也想給的更多」。

在這一片糾結中，洪詩分享自己看到一個催淚影片，小孩問：「如果我長大以後，成為了一個普通的人，你會失望嗎？」看到影片裡的父母都回答不會，洪詩也堅定表示：「我想我的回答也是：不會，因為我只希望你健康快樂就好。」她最後感嘆，雖然「望子成龍，望女成鳳，是父母心中美好的期盼」，但說到底還是那句：「而孩子們的健康，是父母最懇求的心願。」

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