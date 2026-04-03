自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

全台最好玩！金馬奇幻影展下週熱鬧登場 超吸睛周邊商品亮相

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展將於4月10日熱鬧登場，影展於上週日（3月29日）在官網售票系統開賣，首日銷售率已突破七成五。在影迷的期盼下，也有多部作品加演，可上金馬奇幻影展購票系統查詢，優惠預售票只到4月9日晚間23：59止，敬請把握。

影迷必備的設計款「金屬徽章」把主視覺帶回家。（金馬執委會提供）影迷必備的設計款「金屬徽章」把主視覺帶回家。（金馬執委會提供）

七項限定客製的吸睛周邊商品　吸引影迷搶購收藏

被影迷譽為全台灣最好玩、觀影驚喜不斷的金馬奇幻影展，今年精彩程度再升級。為了回饋影迷，影展不僅將每日送出海量好禮，總是吸引觀眾搶購的周邊商品也正式亮相。今年特別邀請兩位潛力新星吳秉宸和黨加恩拍攝宣傳照，身為影癡的他們都在金馬影展擔任過現場工作人員，帥氣形象引起影迷在網路熱烈討論，這回他們一起詮釋奇幻影展各項潮流單品，也令人眼睛一亮。

奇幻影展首度與「可可茉」合作，將主視覺中可愛的粉紅馬實體化作隨身掛飾。（金馬執委會提供）奇幻影展首度與「可可茉」合作，將主視覺中可愛的粉紅馬實體化作隨身掛飾。（金馬執委會提供）

今年推出七項周邊商品，包含時尚設計師平台「CLA」跨界聯名的T-Shirt、台灣織襪品牌「路果LUCGLE」第三年打造的襪子，鶯歌在地陶瓷品牌「集瓷」推出倒熱水就會出現主視覺的「感溫變色陶瓷杯」，今年更首度與「可可茉」合作，將主視覺中可愛的粉紅馬實體化作隨身掛飾。經典定番商品則有「AQUAGEN 海洋深層氣泡水」、台南「合成帆布行」合作的限量手工帆布包，以及影迷必備的設計款「金屬徽章」。多樣化商品，也展現金馬奇幻影展充滿驚喜的設計巧思。

消費周邊商品就抽日本來回機票！放映加碼贈送護唇膏、性感內褲、米米花

除了吸睛商品，觀眾只要在影展期間購買周邊商品，單筆消費不限金額即贈「璞韻四季青茶」一瓶；消費滿 1,300 元還能獲得抽獎券，有機會帶走「長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票」或是經典品牌「Stanley」馬年限定款隨手杯。

鶯歌在地陶瓷品牌「集瓷」，推出倒熱水就會出現奇幻主視覺的「感溫變色陶瓷杯」。（金馬執委會提供）鶯歌在地陶瓷品牌「集瓷」，推出倒熱水就會出現奇幻主視覺的「感溫變色陶瓷杯」。（金馬執委會提供）

本屆影展除了開幕片、Dream Plaza X Skyline film屋頂電影院全場大方送好禮，「金馬大舞廳」單元除了招牌的金馬歌舞團與扮裝驚喜，還客製全新互動橋段。經典強片《小姐好白》將送出台灣保養品牌「女兒」護唇膏；而《洛基恐怖秀》除了提供美味的「Captain Danny 丹尼船長米米花」，更驚喜送出知名內褲品牌「DO_ME」的性感內褲。在眾多品牌熱情力挺下，2026金馬奇幻影展將帶給影迷視覺、聽覺與味蕾的三重饗宴。

影迷詢問度超高的台南「合成帆布行」限量手工帆布包。（金馬執委會提供）影迷詢問度超高的台南「合成帆布行」限量手工帆布包。（金馬執委會提供）

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS舉辦，影展也提醒觀眾，還有不少精彩佳片仍有票券，售罄場次也可能會有退票釋出，影迷請上金馬奇幻影展購票系統查詢，優惠預售票只到4月9日（四）23：59止，敬請把握，相關訊息請見官網。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中