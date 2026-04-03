全台最好玩！金馬奇幻影展下週熱鬧登場 超吸睛周邊商品亮相

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展將於4月10日熱鬧登場，影展於上週日（3月29日）在官網售票系統開賣，首日銷售率已突破七成五。在影迷的期盼下，也有多部作品加演，可上金馬奇幻影展購票系統查詢，優惠預售票只到4月9日晚間23：59止，敬請把握。

影迷必備的設計款「金屬徽章」把主視覺帶回家。（金馬執委會提供）

七項限定客製的吸睛周邊商品 吸引影迷搶購收藏

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被影迷譽為全台灣最好玩、觀影驚喜不斷的金馬奇幻影展，今年精彩程度再升級。為了回饋影迷，影展不僅將每日送出海量好禮，總是吸引觀眾搶購的周邊商品也正式亮相。今年特別邀請兩位潛力新星吳秉宸和黨加恩拍攝宣傳照，身為影癡的他們都在金馬影展擔任過現場工作人員，帥氣形象引起影迷在網路熱烈討論，這回他們一起詮釋奇幻影展各項潮流單品，也令人眼睛一亮。

奇幻影展首度與「可可茉」合作，將主視覺中可愛的粉紅馬實體化作隨身掛飾。（金馬執委會提供）

今年推出七項周邊商品，包含時尚設計師平台「CLA」跨界聯名的T-Shirt、台灣織襪品牌「路果LUCGLE」第三年打造的襪子，鶯歌在地陶瓷品牌「集瓷」推出倒熱水就會出現主視覺的「感溫變色陶瓷杯」，今年更首度與「可可茉」合作，將主視覺中可愛的粉紅馬實體化作隨身掛飾。經典定番商品則有「AQUAGEN 海洋深層氣泡水」、台南「合成帆布行」合作的限量手工帆布包，以及影迷必備的設計款「金屬徽章」。多樣化商品，也展現金馬奇幻影展充滿驚喜的設計巧思。

消費周邊商品就抽日本來回機票！放映加碼贈送護唇膏、性感內褲、米米花

除了吸睛商品，觀眾只要在影展期間購買周邊商品，單筆消費不限金額即贈「璞韻四季青茶」一瓶；消費滿 1,300 元還能獲得抽獎券，有機會帶走「長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票」或是經典品牌「Stanley」馬年限定款隨手杯。

鶯歌在地陶瓷品牌「集瓷」，推出倒熱水就會出現奇幻主視覺的「感溫變色陶瓷杯」。（金馬執委會提供）

本屆影展除了開幕片、Dream Plaza X Skyline film屋頂電影院全場大方送好禮，「金馬大舞廳」單元除了招牌的金馬歌舞團與扮裝驚喜，還客製全新互動橋段。經典強片《小姐好白》將送出台灣保養品牌「女兒」護唇膏；而《洛基恐怖秀》除了提供美味的「Captain Danny 丹尼船長米米花」，更驚喜送出知名內褲品牌「DO_ME」的性感內褲。在眾多品牌熱情力挺下，2026金馬奇幻影展將帶給影迷視覺、聽覺與味蕾的三重饗宴。

影迷詢問度超高的台南「合成帆布行」限量手工帆布包。（金馬執委會提供）

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS舉辦，影展也提醒觀眾，還有不少精彩佳片仍有票券，售罄場次也可能會有退票釋出，影迷請上金馬奇幻影展購票系統查詢，優惠預售票只到4月9日（四）23：59止，敬請把握，相關訊息請見官網。

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