顏值甜炸！IU邊佑錫互讀留言 「不建議跟我工作」笑翻全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女神IU、邊佑錫主演新劇《21世紀大君夫人》進入倒數播出階段，兩人昨在YouTube「MBCdrama」公開《21世紀大君夫人留言閱讀》的影片，親自朗讀觀眾留言，甜度破表，讓網友直呼：「這對太危險！」

最新釋出的影片中，兩人一邊閱讀粉絲留言，一邊分享拍攝心情。當看到「天生王子」的評論時，邊佑錫笑說一開始還不太習慣，但現在已經完全融入角色；IU則透露自己正用「方法派」方式詮釋角色，專業度滿分。

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IU、邊佑錫在YouTube「MBCdrama」影片中，親自朗讀觀眾留言。（翻攝自YouTube）

最讓粉絲暴動的莫過於預告片帶來的震撼。有網友留言「40秒像看40小時」、「心臟都要爆了」，讓兩人當場笑翻，還霸氣放話：「雖然只有12集，但密度會像50集一樣精彩！」

IU飾演的財閥角色「成熙周」也成為討論焦點。面對粉絲留言「想在妳底下工作」，她直接笑回：「我不建議！」一句話瞬間展現角色氣場，卻又補一句「要來的話要先做好心理準備」，反差萌讓人更期待。

邊佑錫飾演的「理安大君」則被粉絲狂喊「想住在他的世界」，兩人超強顏值與化學反應，被形容根本是「視覺盛宴」，未播先贏。

事實上，這部劇從籌備到推出歷時兩年，也讓粉絲期待值一路飆升。IU與邊佑錫也坦言，正因為等待時間長，大家的關注與期待更加熱烈。《21世紀大君夫人》4月10日在Disney+上線。

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