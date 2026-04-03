自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏值甜炸！IU邊佑錫互讀留言 「不建議跟我工作」笑翻全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女神IU、邊佑錫主演新劇《21世紀大君夫人》進入倒數播出階段，兩人昨在YouTube「MBCdrama」公開《21世紀大君夫人留言閱讀》的影片，親自朗讀觀眾留言，甜度破表，讓網友直呼：「這對太危險！」

最新釋出的影片中，兩人一邊閱讀粉絲留言，一邊分享拍攝心情。當看到「天生王子」的評論時，邊佑錫笑說一開始還不太習慣，但現在已經完全融入角色；IU則透露自己正用「方法派」方式詮釋角色，專業度滿分。

IU、邊佑錫在YouTube「MBCdrama」影片中，親自朗讀觀眾留言。（翻攝自YouTube）IU、邊佑錫在YouTube「MBCdrama」影片中，親自朗讀觀眾留言。（翻攝自YouTube）

最讓粉絲暴動的莫過於預告片帶來的震撼。有網友留言「40秒像看40小時」、「心臟都要爆了」，讓兩人當場笑翻，還霸氣放話：「雖然只有12集，但密度會像50集一樣精彩！」

IU飾演的財閥角色「成熙周」也成為討論焦點。面對粉絲留言「想在妳底下工作」，她直接笑回：「我不建議！」一句話瞬間展現角色氣場，卻又補一句「要來的話要先做好心理準備」，反差萌讓人更期待。

邊佑錫飾演的「理安大君」則被粉絲狂喊「想住在他的世界」，兩人超強顏值與化學反應，被形容根本是「視覺盛宴」，未播先贏。

事實上，這部劇從籌備到推出歷時兩年，也讓粉絲期待值一路飆升。IU與邊佑錫也坦言，正因為等待時間長，大家的關注與期待更加熱烈。《21世紀大君夫人》4月10日在Disney+上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中