自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE子瑜輸了！媽媽捕獲「大咖男神」 地位竟超越女兒

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE順利結束台北大巨蛋的3場演唱會，台灣成員子瑜返鄉開唱成為全場焦點，子瑜的媽媽黃燕玲也親自到場力挺，昨天在社群分享心得，貼文首張照片竟是與男神許光漢的合照，意外掀起粉絲熱議。

子瑜跟媽媽黃燕玲。（翻攝IG）子瑜跟媽媽黃燕玲。（翻攝IG）

黃燕玲在社群表示：「台北場也順利結束了，非常感謝大家高雄跟台北5場的支持與應援，3天台北場ONCE們的歡呼實在太精彩也太感動了。」她衷心感謝歌迷一路以來的支持，「ONCE的期待、TWICE的感動，希望大家都能將演唱會的感動留存在心中，待下次與TWICE再見面前都能維持著能量，特別感謝台北城市應援、所有親朋好友的祝賀，以及全球ONCE們持續的支持與應援。」

子瑜媽媽曬出與許光漢的合照。（翻攝IG）子瑜媽媽曬出與許光漢的合照。（翻攝IG）

有趣的是，黃燕玲除了曬出與寶貝女兒子瑜的多張合照，貼文第一張照片卻是與許光漢的自拍，讓網友紛紛笑回：「許光漢的照片甚至比女兒還前面」、「許光漢的地位肉眼可見」、「這個順序很可以」，打趣許光漢的地位似乎「超越女兒」，成為另類看點。

而許光漢到大巨蛋欣賞TWICE的演唱會，黃燕玲也大方回應網友：「是啊，我的偶像當然放在第一張。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中