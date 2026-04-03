TWICE子瑜輸了！媽媽捕獲「大咖男神」 地位竟超越女兒

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE順利結束台北大巨蛋的3場演唱會，台灣成員子瑜返鄉開唱成為全場焦點，子瑜的媽媽黃燕玲也親自到場力挺，昨天在社群分享心得，貼文首張照片竟是與男神許光漢的合照，意外掀起粉絲熱議。

子瑜跟媽媽黃燕玲。（翻攝IG）

黃燕玲在社群表示：「台北場也順利結束了，非常感謝大家高雄跟台北5場的支持與應援，3天台北場ONCE們的歡呼實在太精彩也太感動了。」她衷心感謝歌迷一路以來的支持，「ONCE的期待、TWICE的感動，希望大家都能將演唱會的感動留存在心中，待下次與TWICE再見面前都能維持著能量，特別感謝台北城市應援、所有親朋好友的祝賀，以及全球ONCE們持續的支持與應援。」

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子瑜媽媽曬出與許光漢的合照。（翻攝IG）

有趣的是，黃燕玲除了曬出與寶貝女兒子瑜的多張合照，貼文第一張照片卻是與許光漢的自拍，讓網友紛紛笑回：「許光漢的照片甚至比女兒還前面」、「許光漢的地位肉眼可見」、「這個順序很可以」，打趣許光漢的地位似乎「超越女兒」，成為另類看點。

而許光漢到大巨蛋欣賞TWICE的演唱會，黃燕玲也大方回應網友：「是啊，我的偶像當然放在第一張。」

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