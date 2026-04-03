翻譯暖爸變性犯罪渣男！急清空IG刪女兒照被抓包

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓知名電影翻譯黃石熙（황석희）長相斯文，還上過劉在錫節目，不料日前遭踢爆曾在街頭半小時就猥褻兩名女子，還拉學生到汽車旅館性侵，昨（2）被網友發現偷偷將IG大頭照刪除，原本的照片還是他抱著女兒的照片。

南韓知名電影翻譯黃石熙因捲入性侵案被踢爆，目前IG全面封鎖。（翻攝自X）

黃石熙的自介仍保留「翻譯家、丈夫、爸爸、拳擊手」等字樣，但疑似受到爭議影響，將原本露出女兒臉的照片刪除，過去的溫馨形象幾乎全數消失。網友直呼：「這根本不是整理，是清空人生吧。」

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此前媒體報導指出，黃石熙在2005年涉及兩起、2014年涉及一起性犯罪案件，共3次相關前科。報導稱，他曾在2005年於江原大學附近對兩名女性進行性騷擾，並對試圖制止的人施暴，導致4名受害者受傷，最終被判刑1年6個月、緩刑2年。

黃石熙的IG目前下架貼文和大頭照。（翻攝自IG）

另外在2014年，黃石熙因對文化中心學員涉「準強制猥褻」等罪名被起訴，最終被判刑2年、緩刑4年，並須接受80小時性暴力治療課程及80小時社會服務。

由於他2012年結婚並育有一名2019年出生的女兒，加上曾發表與女性主義相關的言論，因此相關爭議更引發外界震驚，不少人訝異表示：「完全想不到是這樣的人。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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