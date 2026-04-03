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娛樂 日韓

265萬「胸下全開」辣翻！Jennie尺度再突破

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員Jennie日前現身江原道原州「뮤지엄산（Museum SAN）」，參加精品品牌Jacquemus聯手香檳品牌 Veuve Clicquot舉辦的高端午宴，一登場就直接把全場目光「收割完畢」。

Jennie在Jacquemus創意總監Simon Porte Jacquemus親自陪同下入場，氣場全開，宛如「Hot Girl」本尊。她身穿一件胸下線條大膽裸露的透視襯衫式洋裝，完美駕馭高難度造型。搭配迷你包與自然波浪長髮，更增添高級又隨性的時尚氛圍。

Jennie身穿一件胸下線條大膽裸露的透視襯衫式洋裝。（翻攝自IG）Jennie身穿一件胸下線條大膽裸露的透視襯衫式洋裝。（翻攝自IG）

據了解，Jennie 當天所穿的洋裝約台幣265萬元，包款約227萬元，鞋子則約145萬元，整體造型價格驚人，堪稱「行走的精品櫥窗」。

不少網友看完直呼：「這種衣服真的只有Jennie能撐住」、「換別人早翻車」、「BLACKPINK根本在比誰更敢穿」。

事實上，隨著成員各自發展，BLACKPINK近年在時尚領域火力全開，從紅毯到品牌活動，每次造型幾乎都在刷新話題熱度；這回 Jennie 再度用「極限尺度」證明，所謂時尚，就是她說了算。

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