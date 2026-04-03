國高中生難攻破！大霈主持親子節目「身心憔悴」：老3歲的感覺

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視親子實境節目《換個爸媽過幾天》第三季暖心回歸，第三季持續由「大霈」李霈瑜與親職專家馬大元醫師擔任主持，本季的議題圍繞在現今常見的親子衝突：手機成癮、躺平、手足衝突、憂鬱，這一季更新增出國特別企劃探討外在氣質。期待透過大家理解的視線，讓還在長大的孩子，或已經成為大人的「大孩子」，都能找到一點療癒，重新拾起勇氣，繼續做自己。

《換個爸媽過幾天》第三季持續由馬大元醫師（左）和大霈（右）擔任主持人。（小公視提供）

本季親子議題更升級，加入貼近青少年議題的躺平及憂鬱議題，出國特別企劃更遠赴巴黎台法家庭，透過多元文化家庭的換爸媽旅程讓青少年重新長回自己的模樣。

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大霈坦言本季拍攝面對自主意識強烈的國高中生，每一組家庭的攻防都使得棚內親子對談要花比以往雙倍的時間與心力，並與主持人馬大元醫師一致公認是「開播以來挑戰難度最高的一季！」但她也表示這也是最有意義的一季，讓大家了解育兒從來不易，也想對所有卡在關係中的家長與孩子說：「彆扭是改變的必經之路」， 無論是哪一方，只要願意跨出那一步試著拉近距離，都是非常了不起的挑戰。她更笑稱每錄完三集都有種身心憔悴、瞬間老了3歲的錯覺。

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