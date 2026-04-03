貴婦巴黎慘遇「假VIP代購」！遭捲款損失百萬 女星曝手法

〔記者林欣穎／台北報導〕謝震武主持高點綜合台《震震有詞》，近日邀請資深媒體人林裕豐、藝人芳瑜、旅遊作家943以及律師蔡政峯，暢談「出國熱潮停看聽！踩雷犯忌、被騙入坑傷心歸」。從義大利集體洗劫案到巴黎神祕的代購詐騙，提醒民眾出國放鬆之餘，還是要提高警覺心。

近日傳出義大利發生震驚社會的旅行團搶案，30多名團客在比薩斜塔附近的偏僻地點用餐，僅僅20分鐘，整台巴士的車門就被專業宵小撬開，損失高達數十萬歐元。

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芳瑜分享貴婦朋友為買愛馬仕包，被假代購詐騙。（和展影視提供）

針對民眾最關心的賠償問題，蔡政峯律師在節目中直言：「很多人直覺是旅行社要負責，但在這類案件中，要旅行社賠償難度極高。」律師解釋，因用餐地點是經團員同意，且車輛停放在合法停車場，導遊已盡到「善良管理人責任」，旅客恐怕得自行承擔風險。

藝人芳瑜分享大學同學曾因貪小便宜，選了一間報價低廉的泰國洗，沒想到結帳時帳單竟出現「洗髮精、沐浴乳」等奇葩名目加價，價格瞬間暴漲4倍，最後甚至出動警察才以6折脫困。

另外，芳瑜也分享貴婦朋友為了圓夢買柏金包，遠赴巴黎並找上號稱「接待過明星高圓圓」的神祕代購。對方每天收取100元美金（約台幣3100元）帶逛，甚至誘騙貴婦開立旅行支票「壓貨」。結果隔天對方不僅沒出現，連通訊軟體都被封鎖，貴婦甚至連對方的公司名稱都不知道，百萬台幣瞬間蒸發，最後只能認賠抱憾返台。

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