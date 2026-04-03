籃籃錄影遇狀況！急衝做人工呼吸 「手臂斷掉」全場混亂

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃與來賓賴慧如、阿本錄製民視《綜藝新時代》，本週來到台中豐原。阿翔介紹此行來到台中山線的心臟「豐原」，籃籃正準備接話，卻突然故作震驚轉頭對賴慧如說：「我們繡惠姐呢？怎麼會是慧如姐啦！」阿翔解釋，拍攝當天繡惠姐感冒，因此由賴慧如臨危受命代班。

阿本（前排左起）、籃籃、阿翔與賴慧如拜訪「十三冠王」傳奇紀錄的豐商排球隊。（民視提供）

第一站探索「傳奇的味道」，眾人抵達店家看到巨大的味噌釀造桶，紛紛好奇討論，如果舀不到桶底的味噌，難道要爬進桶裡嗎？籃籃更開玩笑問：「那味噌不會有腳氣吧？」賴慧如笑說這就要請專家介紹，邀來很會說故事的職人卉卉解說。卉卉表示，這裡擁有「全台最古老味噌」，研發超過100種口味，年產量高達1200萬噸，眼前的巨大釀造桶一次可裝1至2噸味噌。

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眾人聽完相當驚訝，阿翔好奇如此巨大的桶子要如何舀出味噌，阿本更沿著桶子往上爬查看，驚呼桶子深不見底。在眾人起鬨下，他乾脆跳進桶內，幾乎要滅頂。職人解釋，過去釀造工人確實需要爬梯進桶，再用鏟子將味噌舀出來，過程相當辛苦。

賴慧如（左起）、阿本、阿翔、籃籃。（民視提供）

接著職人帶領大家體驗簡單的味噌DIY，並挑戰製作味噌料理，由味噌工廠老闆娘許賴枝月擔任評審。老闆娘分享工廠已有80年歷史，當年公公只是廠內小股東，因日本老闆離開台灣才接手經營。阿翔笑說：「小股東變大股東，跟老闆娘身上的玉珮一樣越來越大。」眾人看到老闆娘身上貴氣的大玉珮驚呼連連，阿本更搞笑表示「不想努力了」，裝作求包養逗得老闆娘開懷大笑。最後眾人端出創意味噌料理，老闆娘品嘗後也稱讚各有特色。

一行人接著前往豐原高商，拜訪擁有「十三冠王」紀錄的豐商排球隊。教練吳冠杰介紹，體育館內展示的13面冠軍錦旗，都是球隊的輝煌戰績。阿翔詢問能體驗什麼項目，教練建議試試「殺球」，並安排道具假人「發財哥」當接球員。

籃籃、阿翔忙著躲掉球員們的發球。（民視提供）

球員一記重殺，直接把「發財哥」擊倒，全場嚇呆。籃籃戲精上身衝上前替「發財哥」做人工呼吸，大喊：「發財，我對不起你！」還把他扶起來，結果因衝擊力太大，道具手臂都被打斷，讓阿翔驚呼威力驚人。

接著挑戰球員的「準度」，場上擺出九宮格軟墊，每個軟墊後都躲著人，只要喊出數字，球員就要精準發球。阿翔先點名阿本躲的4號格，結果球一擊命中，阿本直接連人帶墊倒地，精準度讓全場驚呼。

阿翔接著點名7號格，拿著7號牌的籃籃立刻緊張到跑去和賴慧如交換位置。沒想到阿翔暗中示意球員改打1號，嚇得籃籃不斷想換位置躲避。最後阿翔乾脆坦承，不管籃籃躲到哪一格，都會叫球員打她，籃籃氣得要追打阿翔，阿翔則苦笑喊：「我已經受到懲罰了啦！」現場藝人被追著發球四處逃竄，場面既緊張又爆笑。

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