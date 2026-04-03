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娛樂 最新消息

新疆女神「強扒」男星衣服觀察傷勢 「首感雨滴」落淚特寫封神

〔記者李紹綾／台北報導〕「新疆女神」迪麗熱巴、陳飛宇在Disney+奇幻古裝劇《白日提燈》，跨越陰陽兩界的「人鬼虐戀」火花四射，迪麗熱巴飾演的鬼王「賀思慕」因治療需求，頻頻「強扒」少年將軍陳飛宇的衣服觀察傷勢，大膽情節讓粉絲大飽眼福，話題標籤「#賀思慕強扒段胥衣服」更是一舉衝上微博熱搜。

迪麗熱巴（右）在《白日提燈》因治療需求，頻頻「強扒」陳飛宇的衣服觀察傷勢。（Disney+提供）迪麗熱巴（右）在《白日提燈》因治療需求，頻頻「強扒」陳飛宇的衣服觀察傷勢。（Disney+提供）

迪麗熱巴再次展現教科書級演技。她飾演的鬼王「賀思慕」因天生缺乏五感，始終無法體會活著的溫度，直到遇見陳飛宇飾演的將軍「段胥」並與之交換觸感。劇中一段她首次感受雨滴、捧雨時由欣喜轉為感傷落淚的特寫鏡頭，完美演繹出看透生死卻又眷戀人間的細膩情感，讓網友激動直呼：「這就是心中活了400年該有的鬼王模樣！」

迪麗熱巴（左）、魏哲鳴（右）在《白日提燈》有精彩對戲。（Disney+提供）迪麗熱巴（左）、魏哲鳴（右）在《白日提燈》有精彩對戲。（Disney+提供）

陳飛宇（左）、迪麗熱巴（右）在《白日提燈》交換五感。（Disney+提供）陳飛宇（左）、迪麗熱巴（右）在《白日提燈》交換五感。（Disney+提供）

陳飛宇飾演的「段胥驍」勇善戰卻深情不渝，多次被迪麗熱巴飾演的「賀思慕」拯救後更深深愛上對方，各種霸氣告白如：「我的人，誰也別想隨意帶走」、「既然來了，就休想從我的人生中全身而退」，讓高冷的鬼王也難掩動搖，傲嬌回應「段小狐狸，保護好你的命」，兩人滿溢的CP感讓粉絲邊看邊尖叫。在最新的高潮劇情中，失去法力的「賀思慕」突遭手下邵偉桐反叛偷襲，苦戰至最後一刻才總算逆轉勝，段胥也前來救援治療。這場集結超爽快動作戲與英雄救美的甜蜜橋段，更被譽為近年最不可錯過的古裝名場面。

陳飛宇（右）、迪麗熱巴（左）在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）陳飛宇（右）、迪麗熱巴（左）在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）

迪麗熱巴在《白日提燈》一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派三種截然不同的面貌。（Disney+提供）迪麗熱巴在《白日提燈》一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派三種截然不同的面貌。（Disney+提供）

戲外兩人的互動同樣精彩。在近期宣傳直播中，迪麗熱巴幽默跟上AI洗腦短片「雪山救狐狸」的熱梗，現場改台詞勸說陳飛宇「路上的狐狸與醬板鴨都不能救」，逗趣反應笑翻全網。另有迪麗熱巴穿上戲服與陳飛宇重現經典橋段，引起現場粉絲瘋狂尖叫。

迪麗熱巴在《白日提燈》。飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）迪麗熱巴在《白日提燈》。飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）

陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

當兩人討論「最想交換什麼五感」時，陳飛宇直言想體驗迪麗熱巴靈敏的嗅覺。沒想到迪麗熱巴竟神回：「不如買一送一，再送你我的近視眼！」嚇得陳飛宇愣住追問：「所以妳拍戲時都沒看清過我嗎？」據了解，迪麗熱巴近視高達600度，她表示拿下眼鏡後幾乎看不見東西，但她依舊敬業完成每一次表演。而這段意外的近視插曲，也見證了兩人的好交情。《白日提燈》於Disney+熱播中。

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