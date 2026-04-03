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娛樂 電視

《Hata la 異世界》兒童節搶先開戰 神祕重量級藝人藏劇中「耳朵辦豐年祭」

〔記者李紹綾／台北報導〕原住民族電視台在兒童節推出的泰雅語動畫《Hata la異世界》，不只延續了金鐘獎《樹人大冒險》的世界觀，還把等級練滿，直接開拓出超宏大的「原民宇宙」。

《Hata la異世界》兒童節搶先播。（原文會提供）《Hata la異世界》兒童節搶先播。（原文會提供）

這次配音名單一排開，真的會嚇到吃手手。官方先祭出兩大泰雅族戰將：由「泰雅族高帥創作歌手」Talaw雷諾獻聲「巴耀」，還有「泰雅族動感天后」Landy温嵐配音關鍵角色「拉娃」。

「拉娃」為動畫中的關鍵角色，她是雲豹族少女，冷靜果斷、身手俐落，卻背負不為人知的祕密，在夥伴之間遊走於信任與謊言之間，角色張力十足。

温嵐為《Hata la異世界》配音關鍵角色「拉娃」。（原文會提供）温嵐為《Hata la異世界》配音關鍵角色「拉娃」。（原文會提供）

這名單不看還好，一看發現不得了，連林慶台、「小薰」黃瀞怡、林亭莉、雲力思都來了！「跨世代聲音交織」的陣容，根本是在耳朵裡辦豐年祭。官方還賣關子說劇中藏了神祕重量級藝人的聲音彩蛋，邀請大家一起「聽聲猜大咖」，難度似乎有點高。

《Hata la異世界》延續曾榮獲金鐘獎等多項國內外肯定的《樹人大冒險》世界觀，全面升級為更宏觀的「原民宇宙」篇章。（原文會提供）《Hata la異世界》延續曾榮獲金鐘獎等多項國內外肯定的《樹人大冒險》世界觀，全面升級為更宏觀的「原民宇宙」篇章。（原文會提供）

《Hata la異世界》故事講述尤命與尤瑪這對泰雅族兄妹，因為異世界裂縫開啟，莫名其妙捲入人類與神祕世界的戰爭。重點是，這不只是單純的打怪升級，全劇13集還加入了樹人、熊人、雲豹族等多元設定，把原民文化跟奇幻冒險揉在一起，讓小朋友邊看熱血戰鬥邊認識部落傳承。

全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》，將於4月4日晚間6點，在原視搶先釋出前4集內容。（原文會提供）全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》，將於4月4日晚間6點，在原視搶先釋出前4集內容。（原文會提供）

《Hata la異世界》將於4月4日晚間6點在原住民族電視台首播，搶先釋出前4集內容，帶領觀眾提前進入跨越兩界的奇幻冒險世界。除電視播出外，《Hata la異世界》未來也將推廣至全台國中小校園，並規劃部落特映與巡迴放映，讓更多孩子透過動畫認識原住民族文化，深化語言與文化的傳承與認同。全影集亦將自7月4日起，每週六晚間6點於原住民族電視台完整播出，邀請大小朋友一同見證這場跨越文化與命運的壯闊冒險。

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