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不排滿行程也行！李沐告別強迫症出遊 鬆口旅行「這條件」最重要

李沐不再把行程排滿，更重視陪伴。（New Balance提供）李沐不再把行程排滿，更重視陪伴。（New Balance提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李沐近年影視作品產量豐富，近日特別換上3套清新穿搭為品牌拍攝形象照，也為4月中舉辦的「NB春日遊樂園」熱身，她表示很喜歡在好天氣出去散步或者跑步，享受春日溫暖和煦的陽光。

李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）

李沐心境變了，旅遊寧可發呆也要跟對的人。（New Balance提供）李沐心境變了，旅遊寧可發呆也要跟對的人。（New Balance提供）

李沐這次的穿搭演繹中，有一套是New Balance與SNOOPY跨界合作，她表示：「我覺得很可愛！而且我超級喜歡歐拉夫，因為他讓人有點捉摸不透，感覺是個心事重重又什麼都不在乎的角色。」

李沐穿上自在單品去散步，享受和煦陽光。（New Balance提供）李沐穿上自在單品去散步，享受和煦陽光。（New Balance提供）

李沐穿上自在單品去散步，享受和煦陽光。（New Balance提供）李沐穿上自在單品去散步，享受和煦陽光。（New Balance提供）

去年對李沐而言算是大豐收的一年，不僅憑藉影集《誰是被害者2》斬獲金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎，與曾敬驊合作的影集《如果我不曾見過太陽》也深受好評，更在耶誕檔期推出與宋柏緯搭檔的電影《那張照片裡的我們》，展現極高存在感。此刻面對春暖花開的季節，平時喜歡穿上讓自己感到自在舒適的單品，多出門走走去獲得更多靈感，也會適時安排屬於自己的休閒時光。

李沐追求當下感受與安心感，不再為浪費時間焦慮。（New Balance提供）李沐追求當下感受與安心感，不再為浪費時間焦慮。（New Balance提供）

李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）

隨著心境成長，李沐在休閒時光也學會了放慢腳步，她分享：「我以前出遊，會想要把時間排滿，好像這樣才不會浪費。但現在反而覺得有一些留白其實很重要。會更在意當下的感受，而不是做了多少事情。」現在的她認為「對的人」才是旅程的核心：「我現在比較隨性一點，甚至臨時改變行程也沒關係；但是一定要跟對的人一起，就算只是一起發呆、聊天、陪伴，得到的安心感，對我來說比行程本身更重要。」

李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）李沐金鐘加持後大談「留白」魅力。（New Balance提供）

李沐換上春裝告別強迫症出遊。（New Balance提供）李沐換上春裝告別強迫症出遊。（New Balance提供）

李沐換上春裝告別強迫症出遊。（New Balance提供）李沐換上春裝告別強迫症出遊。（New Balance提供）

只要跟對的人在一起，李沐認為就算發呆也安心。（New Balance提供）只要跟對的人在一起，李沐認為就算發呆也安心。（New Balance提供）

New Balance 將於4月16日至19日於華山劇場草地打造期間限定的《NB春日遊樂園》。除了有沉浸式的花草舞台與互動遊戲，重頭戲則是戶外音樂舞台《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》。現場卡司極其華麗，邀請到瘦子E.SO、高爾宣、Marz23、熊仔、怕胖團、蛋堡、蕭秉治、持修、黃大謙、婁峻碩等10組人氣藝人輪番演出。18、19日午後更有慶記KTV與林貓王帶來的DJ派對，邀請民眾一起在草地上感受最Chill的春日氣息。

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