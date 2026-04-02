尷尬！《101次求婚》續篇開播 小三女星黑歷史還沒散

〔記者鍾志均／台北報導〕日星唐田英里佳於19歲未成年時，搞上渡邊杏前夫東出昌大長達3年，她前年滿血回歸，主演新劇《第102次求婚》昨正式開播，打著致敬經典旗號，還搬出《SAY YES》神曲，然而不少觀眾卻陷入尷尬。

唐田英里佳曾和當時已婚的東出昌大談不倫戀3年，掀起負評海嘯。（翻攝自IG）

《第102次求婚》是1991年經典日劇《101次求婚》的續篇，當年由武田鐵矢與淺野溫子主演，講述笨拙中年男子與美女大提琴家的戀情，曾掀起社會現象。

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這次續篇故事主角換成兩人的女兒、唐田飾演女主角，男友是由伊藤健太郎飾演的世界級鋼琴家，而搞笑團體成員せいや則飾演對戀愛不拿手的男性。

第一集播出後，不少觀眾注意到唐田形象大轉變，以黑長直髮的清純造型登場，有人驚訝她「氣質變了」，同時也出現反彈聲音，例如：「她已經被原諒了嗎？」、「看到她就出戲」等。

2020年，唐田被爆與東出昌大發生不倫戀，當時一度全面停工。雖然事隔6年，但影響似乎仍未完全消散。另外新劇劇情本身也成為討論焦點，雖主打純愛，但是「有男友又遇新對象」的三角關係，讓部分觀眾聯想到她過去的情感爭議。

《第102次求婚》男女主角伊藤健太郎（左）、唐田英里佳都曾陷入負面新聞。（翻攝自X）

此外，本劇卡司也被認為相當「大膽」。除了唐田外，伊藤健太郎也曾涉及交通事故風波，因此兩人同框，更讓日本網友議論紛紛。

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