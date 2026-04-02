自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天五本柱合體！廉世彬曝私下互動 金佳垠羞收粉絲萬元禮

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「南韓籍五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠、高佳彬連兩日登場，帶來三首令人目不轉睛的合體表演，談到首次五人合體演出，金佳垠開心表示：「五個人都聚在一起後，感覺整體氣氛變得更加活躍。」更直言這是第一次與南韓籍成員五人同台，「意義特別重大，所以覺得是最棒的一次！」

廉世彬分享合體的心情。（樂天桃猿提供）廉世彬分享合體的心情。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿主場第二戰恰逢4月1日「愚人節」，也讓南韓籍成員體驗一場意想不到的「文化衝擊」。金佳垠笑說，在一個半局結束後，應援歌竟然連續播放三次，甚至有選手應援曲改由人聲演唱，「真的又好笑又讓人有點慌張。」廉世彬同樣印象深刻，分享：「比賽中有幾個局是由應援團長們用唱歌帶動應援，我覺得是一個非常有趣的活動。一開始有點慌張，但後來我也一起唱，玩得很開心。」

場邊也出現逗趣插曲，金佳垠被粉絲捕捉到「收電扇」的超萌畫面。有粉絲送上價值破萬元的電風扇，讓她在應援時能吹風解熱，她收下時害羞模樣讓粉絲直呼太可愛。

金佳垠來台就有不少人氣。（樂天桃猿提供）金佳垠來台就有不少人氣。（樂天桃猿提供）

身為學妹的金佳垠，在短時間內迅速適應應援節奏，她分享：「感覺自己正在慢慢習慣應援音樂，和開幕戰相比，今天好像少出錯很多，想對自己說聲做得很好！」同時也不忘感謝學姐們的照顧，「幫助到我們很多，真的非常感謝。」短短四場比賽已累積高人氣，她的應援巾更在商品部迅速售罄，讓商品部趕緊進行補貨，讓粉絲仍有機會入手。面對粉絲支持，金佳垠真誠表示：「非常感謝大家給我這麼多關注，雖然還有很多不足，但我會用更完美的應援來回報大家的愛與支持！我們下週見！」

談到「五本柱」合體的心情，廉世彬則笑說：「因為我是『小貓咪』嘛，所以我很喜歡貓咪舞。但其實最讓我印象深刻的是第一次五個人一起表演。在一起準備演出的過程中，也覺得彼此變得更親近了。」她也分享私下溫馨互動，「我和佳彬姐姐、佳垠一起住同一個宿舍，賽後我們一起叫外送，一邊吃一邊聊天，也能互相幫忙練舞和練應援歌，覺得很不錯。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中