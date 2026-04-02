樂天五本柱合體！廉世彬曝私下互動 金佳垠羞收粉絲萬元禮

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「南韓籍五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠、高佳彬連兩日登場，帶來三首令人目不轉睛的合體表演，談到首次五人合體演出，金佳垠開心表示：「五個人都聚在一起後，感覺整體氣氛變得更加活躍。」更直言這是第一次與南韓籍成員五人同台，「意義特別重大，所以覺得是最棒的一次！」

廉世彬分享合體的心情。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿主場第二戰恰逢4月1日「愚人節」，也讓南韓籍成員體驗一場意想不到的「文化衝擊」。金佳垠笑說，在一個半局結束後，應援歌竟然連續播放三次，甚至有選手應援曲改由人聲演唱，「真的又好笑又讓人有點慌張。」廉世彬同樣印象深刻，分享：「比賽中有幾個局是由應援團長們用唱歌帶動應援，我覺得是一個非常有趣的活動。一開始有點慌張，但後來我也一起唱，玩得很開心。」

請繼續往下閱讀...

場邊也出現逗趣插曲，金佳垠被粉絲捕捉到「收電扇」的超萌畫面。有粉絲送上價值破萬元的電風扇，讓她在應援時能吹風解熱，她收下時害羞模樣讓粉絲直呼太可愛。

金佳垠來台就有不少人氣。（樂天桃猿提供）

身為學妹的金佳垠，在短時間內迅速適應應援節奏，她分享：「感覺自己正在慢慢習慣應援音樂，和開幕戰相比，今天好像少出錯很多，想對自己說聲做得很好！」同時也不忘感謝學姐們的照顧，「幫助到我們很多，真的非常感謝。」短短四場比賽已累積高人氣，她的應援巾更在商品部迅速售罄，讓商品部趕緊進行補貨，讓粉絲仍有機會入手。面對粉絲支持，金佳垠真誠表示：「非常感謝大家給我這麼多關注，雖然還有很多不足，但我會用更完美的應援來回報大家的愛與支持！我們下週見！」

談到「五本柱」合體的心情，廉世彬則笑說：「因為我是『小貓咪』嘛，所以我很喜歡貓咪舞。但其實最讓我印象深刻的是第一次五個人一起表演。在一起準備演出的過程中，也覺得彼此變得更親近了。」她也分享私下溫馨互動，「我和佳彬姐姐、佳垠一起住同一個宿舍，賽後我們一起叫外送，一邊吃一邊聊天，也能互相幫忙練舞和練應援歌，覺得很不錯。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法