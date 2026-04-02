（影）被指外貌「像外星人」不舒服 明日花綺羅強硬回擊了

明日花綺羅（左）和細川Valentine互嗆是大猩猩和外星人。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本前AV女優明日花綺羅近日因外貌爭議強勢回擊，引爆和格鬥家YouTuber細川Valentine之間的激烈口水戰，在社群平台掀起巨大討論。

日媒報導，細川在X上寫道：「從什麼時候開始，這種『外星人臉』變成日本的美的標準？我之所以不喜歡那些上節目的女網紅或網紅型陪酒小姐，其中一個原因就是她們的臉不是我的菜，看起來像機器人一樣讓人不舒服。」並附上明日花綺羅與前AKB48成員福留光帆的對比照片。

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明日花綺羅整形被指像外星人。（翻攝自X）

對此，明日花迅速反擊。她回嗆：「如果要在外星人臉跟大猩猩臉之間選，我寧願當外星人。從沒看過靠大猩猩臉走紅的人。」接著明日花綺羅更翻出細川過去關於雙眼皮整形的發言補刀：「以外星人來說，我會建議你整形不該先從雙眼皮開始。大猩猩是沒審美嗎？」雙方從外貌一路戰到整形議題，火力全開，戰況迅速升溫，也讓整場爭論越過難以回頭的界線。

這場互嗆讓不少網友看傻眼，X上出現各種吐槽聲：「這種互動很像班上那種看起來很熟的男女，但其實完全沒在曖昧」、「這場大戰在哪個平台播？我要訂閱。」也有人看穿表示：「根本像在合作刷流量吧。」

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