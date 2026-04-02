最幸運「J女郎」出現！「周杰倫16包廂」即將開張

看了《I Do》MV，網友直呼周杰倫（左）將昆凌寵上天。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫出道以來，不少女星都因拍了他的MV而打出知名度，「J女郎」個個漂亮，不過在他和昆凌結婚之後，為了避嫌，MV也不再出現漂亮女主角。直到今（2日）天上線的《I Do》MV，才終於又有漂亮的女主角，而這次的「J女郎」就是周董的老婆昆凌，看到MV裡首次曝光他向昆凌求婚的華麗場面，還有豪華的婚禮派對，網友羨慕不已，直呼昆凌是最受周董寵愛的「J女郎」。

周杰倫推出新專輯，也登上許多指標性地標。（Spotify提供）

《I Do》MV上線6小時的點擊已超過80萬次，討論度相當高，另外周董近期推出第16張新專輯《太陽之子》，根據音樂平台Spotify的統計整理，周董專輯上架當天，Spotify迎來3倍從未聽過周董作品的新聽眾，另外他的聽眾有近半數（48%）是Z世代，這群年輕聽眾不僅僅是播放他的音樂，更喜愛大方分享，分享率比資深歌迷高出近三成。

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「周杰倫16包廂」等待粉絲解鎖驚喜。（Spotify提供）

明天開始，Spotify將推出「周杰倫16包廂」，這是站內全新互動體驗，房間裡的每樣物品都可能暗藏著一首周董點歌曲的小知識，從《晴天》裡的大提琴盒、到《雙截棍》的雙節棍，共11個藏著驚喜的物件等著粉絲點擊解鎖，周董談到：「這次跟Spotify合作打造這個體驗，讓我能用不同的方式帶歌迷走進我的創作旅程，不只是音樂本身，還有那些歌曲背後的記憶和細節。希望每個走進『周杰倫16包廂』的人都能發現驚喜，然後從那裡走進這張新專輯。」

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