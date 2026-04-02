潘若迪談沈玉琳友情「要靠他找老保母」 掀衣秀腹肌被指不符歐吉桑身材

潘若迪掀衣大秀結實腹肌。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》今（2）日舉行首映，導演張清峰率李銘順、李國煌、許效舜、潘若迪等人一同出席。潘若迪在片中本色演出舞蹈老師，笑說很高興不用扮女裝，導演卻認為要符合「歐吉桑」身材，要求他裝「5公斤的肚子」，他索性掀衣大秀結實腹肌，強調自己平時相當自律，許效舜在旁自嘲：「我也很自律啊，隨便他長！」

李國煌（左起）、許效舜、李銘順出席電影《NO GOOD！歐吉桑》首映。（記者潘少棠攝）

李銘順在片中上演父子衝突，認為角色是「過氣爸爸」，但戲外的他自認是開明派，「我不會讓這種狀況發生，像旅遊都讓小孩自己選，上課開心最重要，還是以興趣為主。」李國煌則笑說片中當黑臉，現實中卻完全相反，「我一切都聽女兒的，有時候還要看她臉色。」甚至回家還得主動敲門關心。

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談到家庭角色，李銘順自嘲是「內耗臉」，曾和太太討論自己要扮黑臉，結果半年就後悔，許效舜則開玩笑說自己是「方臉」，但其實更像教官型爸爸，「我70歲小孩才20歲，要讓他知道未來的路怎麼走。」他也透露自己會看面相，笑稱若在現場收費可能比片酬還高，氣氛輕鬆。

李國煌（左起）、許效舜、李銘順出席電影《NO GOOD！歐吉桑》首映。（記者潘少棠攝）

而近期薛仕凌因閃兵風波遭求處重刑，曾和他合作《做工的人》的李銘順也被問及此事，他低調表示：「很遺憾，但既然進入司法，我就不適合發言，但有制度在一定要遵守。」

此外，本身會看面相的許效舜說自己在現場也幫大家看相，笑說可以如果收錢，「可能比片酬更高！」李銘順說自己的結果是「天機不可洩漏」，但透露許效舜點出他在家是「園丁」。許效舜笑補充：「因為他們家是城堡，裡面有個女王。」李銘順也分享與太太相處超過20年，「該吵的都吵完了，現在真的要吵就走開，重心都在孩子身上，有時候還比小孩更像小孩。」

林毓家（左起）、張詩盈、方甯。（記者潘少棠攝）

張詩盈在片中與李銘順飾演夫妻，還有親密戲碼，她坦言一開始難免害羞，「第一顆就吃螺絲。」至於票房公約，許效舜笑說若成績亮眼，就由「新加坡李老闆」李國煌帶大家去新加坡慶功，李國煌也豪氣回應：「吃喝玩樂全包！」之後又笑言「反正也是票房的錢！」

潘若迪在片中本色演出舞蹈老師。（記者潘少棠攝）

電影裡還有幫朋友完成心願的情節，潘若迪被問到是否聯想到跟沈玉琳的友情，感性表示，到了這個年紀想要的不多，「身邊的人平安健康最重要，如果不健康，生命的長度就沒有意義，有什麼想完成的就趕快去做。」本來想說很感人，但他接著說「因為我要靠他（沈玉琳）才能找到老保母！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

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