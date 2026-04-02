蔡瑞雪爆不倫近況曝光！沉寂1個月坐藍寶堅尼吐心聲「新的開始」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪3月爆出與已婚前雜誌編輯長「那個凱文」過從甚密，引發不倫疑雲與外界關注，她事後發聲澄清僅是一般朋友關係。沉寂近1個月，蔡瑞雪昨（1日）更新動態，釋出坐在跑車中的近照，並吐露心聲「慢慢回到生活裡」，一番近況曝光再度掀起討論。

蔡瑞雪爆不倫沉寂一個月後，坐藍寶堅尼現身曝近況。（組合照，翻攝自IG）

蔡瑞雪1日分享多張近照，只見她身穿灰色細肩帶短版上衣，外搭米ㄐ白色針織罩衫與短裙，傲人上圍與深邃事業線若隱若現，雪白長腿也十分吸睛，她坐在黃色藍寶堅尼車內露出淺淺微笑，看起來心情相當輕鬆，同時表示「最近慢慢回到生活裡，做了一些讓自己開心的小決定，新的開始，也慢慢在路上。」她也在限時動態透露，第一位乘客是姊姊，展現姊妹好感情。

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蔡瑞雪先前因被爆與已婚前雜誌編輯長「那個凱文」互動密切，引發外界質疑不倫關係，她當時發出5點聲明澄清，指出雙方是在2025年11月認識，僅維持一般朋友往來，也強調自己一向珍惜形象與演藝工作，未來會更加謹言慎行。不過蔡瑞雪也提到，「知悉朋友正在協商離婚」一說仍引發不少討論，而此次沉寂近1個月再度更新社群近況，也吸引粉絲湧入討論。

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