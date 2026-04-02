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娛樂 最新消息

草爺結婚14年當四寶爸！罕曝育兒日常：甜蜜的戰爭

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人草爺、蔡允潔、倩倩出席韓國超人氣IP《奇妙萌可》甜心生活樂園，三人在現場不僅與可愛的萌可角色們互動，更成為全場焦點，大方分享了他們在育兒過程中的甘苦談與獨門秘訣，引發在場家長熱烈迴響。

倩倩（左起）、草爺、蔡允潔出席韓國人氣IP「奇妙萌可 甜心生活樂園展」活動。（像素匯提供）倩倩（左起）、草爺、蔡允潔出席韓國人氣IP「奇妙萌可 甜心生活樂園展」活動。（像素匯提供）

蔡允潔提到，他們全家都是奇妙萌可的粉絲，今天就是要來幫小孩把偶像的周邊商品通通搬回家。草爺也說，他家四個小孩，今天卻要搬五大袋周邊商品回家，因為他自己也要收藏。

四寶爸的草爺與二寶媽的蔡允潔在育兒話題上可說是經驗豐富。蔡允潔分享，面對孩子們天馬行空的想像力，她總是盡量以引導的方式，從《奇妙萌可》這樣充滿童趣與正面能量的IP中汲取靈感，鼓勵孩子們發揮創意。

草爺則幽默地表示，育兒就像一場「甜蜜的戰爭」，雖然辛苦，但看著孩子們快樂成長就是最大的回報，他也強調陪伴與傾聽的重要性，希望能讓孩子們感受到無條件的愛。

此外，模特兒出身的人氣網紅倩倩也說，活動現場還有另一大亮點，就是由韓國SM娛樂旗下藝人團體「Hearts2Hearts」聯名限定商品。Hearts2Hearts近年在韓國與亞洲市場累積大量人氣，這次肯定會吸引K-POP粉絲與IP收藏族群前往朝聖。

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