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娛樂 音樂

與金曲女星情散！黃莑茗揭「低潮」遺憾心聲

黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA源少年隊長黃莑茗與金鐘女星盧以恩日前分手，近來他跨足戲劇音樂領域，為影集《向流星許願的我們》量身打造兩首插曲《我在這荒蕪的世界裡奔跑可你不在》及《聽我說》，提到創作靈感來源，他直言：「生活是我唯一的素材庫。」他認為，真正深刻的情緒會自然留下，並在某個時刻轉化為旋律與文字。去年從台南徒步回台北的經歷，也讓他更學會觀察那些微小卻真實的感受，並累積成創作養分。

黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）

談及兩首歌曲的創作背景，黃莑茗表示，《我在這荒蕪的世界裡奔跑可你不在》記錄了自己幾年前的一段低潮時期，「那是一種即使身處美景，卻仍感到格格不入的抽離感。」他進一步談到歌曲中「孤獨」的意象，腦海裡浮現的是一望無際的花蓮海岸線，「那種孤獨並不是孤身一人，而是當你發現，身邊即使有人陪伴，內心的那條路卻始終只有自己一個人在走，是一種來自靈魂深處的荒涼。」

黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）黃莑茗跨足戲劇音樂領域。（種子提供）

《聽我說》則像是一場對遺憾的整理，歌曲初期帶著「後悔」的底色，描繪一段夥伴關係結束後說不出口的心情，原本試圖以輕快旋律反襯情緒，但在反覆修改的過程中，逐漸轉化為一種長出勇氣的樣貌。他透露，從「後悔」走向現在的版本，關鍵來自心境的轉變，「與其沉溺於遺憾，不如把它變成一種對未來的提醒。」他也特別提到一句反覆修正多次的歌詞：「聽我說關於你，從不三心二意，是肯定句。」這不僅是對他人的告白，更像是對迷惘時的自己，下的一個堅定斷言。

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