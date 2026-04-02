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娛樂 最新消息

啦啦隊第一人！李多慧IG破200萬追蹤 感性喊話：想永遠住台灣

南韓籍啦啦隊女神李多慧今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）南韓籍啦啦隊女神李多慧今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南韓籍啦啦隊女神李多慧與爭鮮合作推出限定品項，今（2）日她出席品牌活動，換上活力橘色系啦啦隊服、現場捏壽司。今年是她來台發展的第三年，圈粉力十足的她IG在今天破200萬追蹤，成為啦啦隊歷史第一人。

李多慧今IG粉絲人數衝破200萬大關。（記者潘少棠攝）李多慧今IG粉絲人數衝破200萬大關。（記者潘少棠攝）

李多慧來台後擁有高人氣，代言、業配接不完，今IG追蹤數更衝破200萬大關，超車同隊的林襄182.4萬；同樣來台人氣爆棚的李珠珢則約130萬追蹤。李多慧成為南韓籍跟台灣本土啦啦隊中首位破200萬追蹤的女神。

李多慧來台發展今年來到第三年，爭鮮送上專屬的「爭鮮玫鮭花蛋糕」為她提前慶祝。（記者潘少棠攝）李多慧來台發展今年來到第三年，爭鮮送上專屬的「爭鮮玫鮭花蛋糕」為她提前慶祝。（記者潘少棠攝）

李多慧對此表達感謝，也說之後想規劃粉絲見面會；李多慧來台發展今年來到第三年，爭鮮也特別準備驚喜，送上專屬的「爭鮮玫鮭花蛋糕」為她提前慶祝，看到這份別出心裁的禮物，李多慧驚喜不已，立刻拿出手機拍照紀錄，開心直呼：「太酷了！我要拍給媽媽看！」

李多慧謝謝台灣粉絲這三年的支持與愛，表示台灣早就是她的第二個家。（記者潘少棠攝）李多慧謝謝台灣粉絲這三年的支持與愛，表示台灣早就是她的第二個家。（記者潘少棠攝）

李多慧也感性分享：「謝謝台灣粉絲這三年的支持與愛，這裡早就是我的第二個家，雖然我是啦啦隊，要為大家應援，但總是被台灣人的溫暖鼓勵，每次看到大家對我的喜愛都非常感謝、很幸福。大家再這樣，我真的會想永遠住在台灣！」

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