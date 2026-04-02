Darren驚傳遭「武士刀附身」性情大變 揭童年詭異發燒內幕：全家人嚇壞

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉在客家電視台影集《都市開基祖》飾演捷運局主管，在前往工地勘驗時，竟遭武士刀神祕力量附身，性情大變。他自曝，童年時曾有過類似「被附身」的奇妙經驗，當時突然變得異常愛吃水果，讓家人嚇壞不已。

「Darren」邱凱偉（左）、鍾瑶（右）在《都市開基祖》飾演夫妻，因對家庭及工作觀念不同而有所爭執。（客家電視提供）

《都市開基祖》以1990年代台北捷運興建為背景，在一次開挖工程中意外挖出一把來歷不明的古董武士刀，從此怪事接連上演。談到這場「附身戲」，Darren笑說，拍攝時幾乎沒有任何參考依據，導演只簡單給了一句「變得比較冷漠」，其餘全靠他自行揣摩發揮，可說是一場即興演技的大考驗。

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「Darren」邱凱偉在《都市開基祖》被附身，戲外也有真實經歷。（客家電視提供）

Darren回憶，幼兒園時曾因不明原因發燒不適，在家休養期間竟三餐只吃水果，對其他食物完全提不起興趣，家人驚覺異狀後帶他前往廟宇拜拜，才得知疑似被一位年紀較小的靈體跟隨，進而出現這些異常行為。

Darren劇中與鍾瑶演夫妻，兩人因工作理念及是否生小孩產生爭執。鍾瑶笑說，由於彼此對客語都不熟，拍攝吵架戲時表面看似情緒滿點，實際上兩人內心卻在默默確認「現在講到哪一句了」、「是不是該我接話了」，形成一種有趣反差。

「Darren」邱凱偉在《都市開基祖》飾演捷運局主管，前往勘驗時遭武士刀神祕力量附身。（客家電視提供）

談及現實生活中的生育觀，鍾瑶表示目前對自己的生活狀態感到滿意，若與伴侶在是否生小孩的想法上出現分歧，可能就不會繼續走下去，並坦言上一段感情正是因此畫下句點。

鍾瑶在《都市開基祖》挑戰工地主任一角。（客家電視提供）

《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。每週六晚間9點於客家電視播出，晚間10點於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo播出。

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