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娛樂 電影

清明連假最猛禁忌！年度最痛恐怖片 大玩「開棺」話題嚇壞觀眾

〔記者許世穎／綜合報導〕清明連假將至，全台不少民眾準備掃墓祭祖，片商也搭上這波時事熱潮大玩創意！恐怖新片《李克寧 墓乃伊》在台北大巨蛋秀泰影城打造超吸睛「開棺」主題視覺裝置，將片中封印恐怖木乃伊的場景搬進戲院大廳，巨大棺木造型背板搭配層層纏繞的詭異繃帶，彷彿下一秒就要破封而出，讓不少民眾經過忍不住駐足拍照

《李克寧 墓乃伊》的預告讓人不寒而慄。（翻攝自YouTube）《李克寧 墓乃伊》的預告讓人不寒而慄。（翻攝自YouTube）

《李克寧 墓乃伊》預告中曝光「蠍子從口中爬出」、「小孩指甲莫名變長」等極具痛感的恐怖畫面，也讓不少網友直呼不敢直視，甚至提前預測本片有望挑戰年度「最具痛感」恐怖片。

同時《李克寧 墓乃伊》也宣布推出多版本放映規格，包括沉浸感爆棚的IMAX版本、擁有270度環景視野的SCREENX版本，以及強調動作體感的4DX版本，全面升級觀影感官體驗，讓觀眾如同置身詭譎墓穴之中，親身感受木乃伊甦醒的恐怖瞬間，將預告中的「痛感恐懼」放大到極致。

恐怖新片《李克寧 墓乃伊》在影城打造超吸睛「開棺」主題視覺裝置。（華納兄弟提供）恐怖新片《李克寧 墓乃伊》在影城打造超吸睛「開棺」主題視覺裝置。（華納兄弟提供）

本片由成功重啟《鬼玩人：復活》的導演李克寧再度出擊，聯手擅長心理驚悚的製片溫子仁，以及恐怖片金字招牌製作人傑森布倫，共同打造全新世代的「墓乃伊」電影。

導演李克寧表示，這次將顛覆過往偏向冒險娛樂的木乃伊形象，回歸最純粹的恐怖本質，不僅包含極度血腥的視覺衝擊，更加入心理層面的壓迫與不安，直言「這部電影不只是嚇人，而是會讓那些畫面在你腦中揮之不去」。

擔任製片的恐怖大師溫子仁也強調：「我們要讓觀眾重新感受到它最原始、最可怕的樣貌」，而製片傑森布倫則表示：「觀眾將能在戲院中親身體驗那種純粹的驚悚與刺激」。《李克寧 墓乃伊》將於4月16日包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos等版本同步在台上映。

《李克寧 墓乃伊》預告（恐怖，請謹慎觀賞）：

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