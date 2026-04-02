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娛樂 最新消息

作家謝知橋搭高鐵崩潰乘客不團結 「新好男人」有賣點

高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導。（圖與新聞事件無關）（資料照）高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導。（圖與新聞事件無關）（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕作家謝知橋今（2）日中午在臉書發文聊起正搭高鐵，目睹旁坐男子吃完便當卻折不斷筷子趣聞，引起記者好奇決定揭開這趣聞內情，關鍵主因就在「新好男人」和「沒營養」。

​謝知橋說，鄰坐男子把筷子斜放在空便當盒內，凸了一截，高鐵經過板橋轉了個彎，沒扣住的便當盒蓋掉下來，落到謝知橋腳上；男生很緊張說聲不好意思趕緊拾起，接著思考要怎麼蓋起才不會讓筷子再掉落。

​男子決定把筷子折成兩半，無聊的謝知橋心想：「聰明耶，變短的筷子放進便當盒，蓋子就能蓋上了。」但男子試著折斷無果，更用力一些，還是沒斷，試了第3次，依舊沒斷，正當謝知橋猜想男子會分別折斷2支筷子，他放棄了，直接把筷子用面紙包起來放進包包。

當下，謝知橋好崩潰：「不是，一支一支折並不丟臉，不要放棄啊；我有點失落，難道他沒聽過團結的故事嗎？」結果高鐵到桃園站，謝知橋要睡了，心裡OS：「真不該為了一個不會折筷子的男人糾結。」

記者看完也覺得沒什麼爆點，結果滑到底下有位網友留言：「會把髒筷子包起來放進包包的，一定是好男人。」爆笑的是，謝知橋發文才40分鐘，還有粉絲搞笑認為：「AI寫不出這麼沒營養又好看的文章。」而這句話竟釣出170位粉絲按讚。

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