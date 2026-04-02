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娛樂 最新消息

「過氣鬼后」張榕容自作多情想簽名 遭柯震東喊「阿姨」徹底崩潰

〔記者李紹綾／台北報導〕Netflix影集《乩身》今（2日）上線，聯手《鬼才之道》、《泥娃娃》推出跨界預告。柯震東飾演的三太子乩身「韓杰」化身東方驅魔神探，主打「韓大師出手，什麼鬼都沒有」，與張榕容、張軒睿夢幻同框，打造台灣版「驅魔復仇者聯盟」。

柯震東（右）以《乩身》「韓杰」一角跨界連動《泥娃娃》裡飾演魔人「阿生」的張軒睿（左）。（Netflix提供）柯震東（右）以《乩身》「韓杰」一角跨界連動《泥娃娃》裡飾演魔人「阿生」的張軒睿（左）。（Netflix提供）

柯震東飾演的三太子乩身「韓杰」，在跨界預告中，分別對上《鬼才之道》張榕容飾演的「凱薩琳」，以及《泥娃娃》張軒睿飾演的「阿生」。兩支特別版預告展現三太子法器與神力，透過「鬼全都消失」的意象，讓觀眾感受韓大師「一出手即清場」的震撼。

《泥娃娃》預告由阿生（張軒睿 飾）開場，充滿靈異氣息。柯震東飾演的「韓杰」現身後幽默詢問飾演魔人「阿生」的張軒睿：「你是by case？還是領月薪？」阿生愣住回：「我算鐘點費的。」他以好友姿態建議韓杰爭取薪水，韓杰無奈直呼：「白痴喔！我老闆太子爺耶！」紅布隨即飛起、女鬼現身，韓杰以火尖槍展現大師風範。

《鬼才之道》預告於詭譎飯店長廊展開。張榕容飾演的過氣鬼后「凱薩琳」原以為柯震東是來要簽名的粉絲，嬌媚摸著頭髮說：「等我很久啦！可是我不隨便簽名，去找我經紀人拿。」當聽到柯震東說出「我忍妳很久了，我來打鬼的」，顯得驚慌失措，柯震東甚至催促：「快點啦，太子爺半夜叫我來償還我的罪。」之後從容拿出乾坤圈瓦解陰氣，他對著張榕容說：「阿姨，來吧！」讓張榕容抓狂，張牙舞爪大喊：「叫姐姐！」畫面十分逗趣。

柯震東（右）在《乩身》飾演的「韓杰」，闖入《鬼才之道》的長廊，被張榕容誤會是來要簽名的。（Netflix提供）柯震東（右）在《乩身》飾演的「韓杰」，闖入《鬼才之道》的長廊，被張榕容誤會是來要簽名的。（Netflix提供）

這次跨界合作打破影視界限，將宮廟乩身信仰結合現代鬼片元素，以「讓鬼消失」的視覺語言放大《乩身》世界觀與角色能力，成功引發話題。柯震東表示：「聽到概念就很期待，集結不同作品角色有種『跨宇宙合作』感，很期待拍攝時碰撞出的火花。」

柯震東分享拍攝心得：「這次首度與兩人合作。跟軒睿拍片很有趣，雖然角色都打鬼，但個性與目的迥異，合體有『聯手打怪』的夥伴感，導演要求的『中二互動』也讓過程變好玩。榕容姐氣場強大，她入戲後我也會被帶進故事世界觀，進而投入韓杰的打鬼狀態，非常過癮！」

張軒睿首次以《泥娃娃》「阿生」身分參與聯動，表示：「曾想過若能與《乩身》互動會很有趣，沒想到實現了。韓大師頭銜很派，好奇他實力多強？希望強強聯手帶給觀眾驚喜。拍攝現場場景還原度極高，我還能跟柯震東介紹陳設，當了一回導遊。」

張榕容再次演出《鬼才之道》的凱薩琳，她分享：「這企劃概念非常可愛，結合多部作品有如拍『復仇者聯盟』，能再演凱薩琳讓我既興奮又像角色復活。雖認識柯震東卻是首次真正合作，邀請他到我的長廊覺得新奇，同時我也進入《乩身》世界，成為幫助韓杰贖罪的一員。」

《乩身》透過兩支特別版預告展現角色魅力與動作爽感，成功以跨界聯動擴張敘事邊界，鞏固「東方驅魔神探」定位。柯震東分享：「從預告能搶先看到韓杰輕鬆、幽默的一面。雖然都在打鬼，但面對不同對手與夥伴，韓杰會展現不同面向，大家可以期待！」

《乩身》今於Netflix上線。《鬼才之道》已於Netflix熱播，《泥娃娃》4月9日於Netflix上線！

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