艾美獎戲王囚禁問題少年！展開扭曲極端「乖孩子教育實驗」

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡提名波蘭導演揚科馬薩全新心理驚悚懸疑力作《你罪乖》釋出正式預告，一名問題少年湯米，因沉迷毒品、派對與暴力，在一次失控後意外遭到由史蒂芬葛拉翰與安德麗亞瑞斯波羅格飾演的夫妻克里斯與凱瑟琳綁架，並被囚禁於郊區住宅地下室，一場扭曲而極端的「乖孩子教育實驗」就此展開。

史蒂芬葛拉翰在《你罪乖》展現不寒而慄顛峰演技。（CATCHPLAY提供）

憑藉《混沌少年時》榮獲2025艾美獎最佳男主角的史蒂芬葛拉翰，於英國宣傳訪談中表示，這是他從未挑戰過的角色類型，他直言：「這是一部驚悚片，也是一部寫實的社會觀察，它的黑暗中帶有一絲幽默，恐懼中映照出人性最赤裸的真相，是我從未拍過的作品類型。」

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片中關鍵對白層層堆疊出壓迫與恐懼，讓觀眾深陷於這場步步逼近的心理操控之中，不僅挑戰觀眾的心理承受極限，更透過湯米與克里斯之間的權力拉鋸，深刻描繪人性、階級、家庭與道德的多重衝突；在極端情境與荒誕敘事之中，觀眾甚至會不自覺對角色產生同情與依戀，感受一種令人不安卻難以抽離的情緒張力。

電影《你罪乖》挑戰觀眾的心理承受極限，深刻描繪人性、階級、家庭與道德的多重衝突。（CATCHPLAY提供）

憑《另類神父》入圍奧斯卡最佳國際影片的導演揚科馬薩，向來擅長以黑色幽默結合社會觀察，將殘酷題材轉化為震撼人心的影像語言，其作品始終以強烈的心理張力聞名。《你罪乖》中，他更進一步突破自我，融合反烏托邦寓言與黑色幽默，打造一場前所未見的人性實驗。

導演揚科馬薩強調：「《你罪乖》不只是一部驚悚電影，更是一場對道德與人性的極限挑戰。克里斯與凱瑟琳透過古典音樂、經典電影，甚至強迫觀看過往暴力行為的TikTok影片，試圖『改造』湯米，這是一場關於權力、控制與心理操控的殘酷實驗。」

揚科馬薩也分享，他偏好運用長鏡頭拍攝，要求演員在同一場景中以不同情緒反覆演出，以此激發最真實的反應與最極致的表演張力。他笑言：「這對某些演員來說近乎瘋狂，但對電影拍攝來說，是不可或缺的過程。」電影《你罪乖》將於4月17日在台上映。

《你罪乖》正式預告：

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