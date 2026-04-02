李興文扛75磅沙袋狂奔！江宏傑壓力大失控喊不錄了

〔記者林欣穎／台北報導〕錢薇娟、江宏傑領軍錄製台視運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，最新一集邀請最強八點檔演員李興文、江宏恩、何豪傑、李家慶、楊皓威、王霆晏、張家瑋、王沛語同場競技。

李興文是本集最年長參賽者，同樣奮力衝刺。（台視提供）

紅隊隊長江宏傑坦言壓力不小，表示若比分差距持續擴大，後果不堪設想；藍隊隊長錢薇則以輕鬆語氣回應，建議對方應多專注場邊指揮，但她其實私下透露，正因為江宏傑身為國手，身體能力還是十分強悍，才會想辦法故意鬧他，希望降低他的出場率，雙方攻防從場上延伸至心理戰、火藥味十足。

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江宏恩扛四袋沙包體力驚人。（台視提供）

本週賽事場地別具特色，移師至挖土機調度場與運動用品專賣場進行。江宏恩在比賽一開始，就手拿120磅（54公斤）一共4個沙袋，相當游刃有餘的快速前進，看到江宏恩優異的表現，讓場邊主播蔡尚樺忍不住讚嘆：「他怎麼可以數十年如一日都那麼厲害啊！」敵對紅隊的李興文也展現過人實力，扛起75磅（約34公斤）沙袋全力衝刺，徐展元直呼：「報告班長！輸人不輸陣」。

紅隊隊長江宏傑再度親自上陣正面對決。（全城地圖：最強明星隊提供）

錢薇娟（左起）、李興文、江宏恩、何豪傑、李家慶、張家瑋、王霆晏、楊皓崴、王沛語、江宏傑。（台視提供）

此外，本集藍、紅兩隊隊長錢薇娟及江宏傑再度親自上陣正面對決，為榮耀與獎盃全面拚搏。錢薇娟「鏟斗藥球投擲」展現籃球國手的過人實力，讓現場主播刮目相看，直呼：「這球感對錢姐來說太熟悉了！」藍隊隊長江宏傑則負氣表示：「我不要錄了！我不要錄了啦！」不過當江宏傑上場後，錢薇娟看到他的表現則說：「你是隊長你不要一直下場，不然下禮拜你來報名，我來選你。」

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