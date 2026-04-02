自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只抓馬還好評不斷！《抓馬戀人》全球媒體影評解禁獲盛讚

羅勃派汀森（左）和辛蒂亞在《抓馬戀人》的精湛演出，獲得國際媒體高度好評。（采昌提供）羅勃派汀森（左）和辛蒂亞在《抓馬戀人》的精湛演出，獲得國際媒體高度好評。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由羅勃派汀森和辛蒂亞攜手演出的愛情喜劇《抓馬戀人》，以超強話題組合，配上沉浸感十足的行銷，在宣傳期間便已掀爆熱議，引發觀眾廣大期待。女主角在片中不可言說的驚人過去，讓觀眾看得目瞪口呆，黑色幽默與失控衝突交織，大膽一窺親密愛人真面目的驚人故事，廣獲盛讚，全球媒體影評解禁也獲得高度好評。

國際媒體紛紛大讚該片，包括《綜藝》形容「最終的高潮令人驚喜！」《衛報》提到：「備受爭議的婚禮題材電影不負眾望！」《Deadline》則認為「引人深思的困境，如同煙火般點燃了這部黑色幽默卻又無比真誠的電影！」《好萊塢報導者》更說演員對影片的喜劇節奏「掌握得恰到好處！」《帝國雜誌》也說「用極具魅力的特寫鏡頭捕捉了每個細微表情。」

羅勃派汀森（右）和辛蒂亞攜手演出《抓馬戀人》。（采昌提供）羅勃派汀森（右）和辛蒂亞攜手演出《抓馬戀人》。（采昌提供）

該片描述某個秋日午後，查理（羅勃派汀森 飾）在咖啡廳被專注在讀書、戴著耳機的艾瑪（辛蒂亞 飾）深深吸引。手足無措的他，鼓起勇氣上前搭話，卻因艾瑪一時沒聽清楚，讓這場邂逅意外地笨拙又可愛，瞬間成為災難級的浪漫開場。

不過，命運卻從這一刻起，悄悄牽起了兩人的緣分：從燭光晚餐的悸動、在書店裡的甜蜜窩心時刻，直到在深夜博物館獻給彼此的第一個吻…。兩年日子當中，他們共享無數笑聲與心動時刻，深信彼此就是生命中那個「對的人」，並決定攜手步入婚姻的嶄新篇章。

就當婚禮如火如荼籌備之際，一場與好友夫妻麥克（馬蒙杜亞提 飾）與瑞秋（艾拉娜海姆 飾）的聚會，原本只是輕鬆相聚試酒，麥克與瑞秋卻在這時提議大家各自說出「自己做過最糟糕的一件事」。當輪到艾瑪坦白她那段不為人知的過往時，這個震撼全場的秘密，不僅讓眾人難以置信，更讓查理開始重新審視彼此的關係，兩人的愛情也面臨前所未有的考驗。

《抓馬戀人》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中