不只抓馬還好評不斷！《抓馬戀人》全球媒體影評解禁獲盛讚

羅勃派汀森（左）和辛蒂亞在《抓馬戀人》的精湛演出，獲得國際媒體高度好評。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由羅勃派汀森和辛蒂亞攜手演出的愛情喜劇《抓馬戀人》，以超強話題組合，配上沉浸感十足的行銷，在宣傳期間便已掀爆熱議，引發觀眾廣大期待。女主角在片中不可言說的驚人過去，讓觀眾看得目瞪口呆，黑色幽默與失控衝突交織，大膽一窺親密愛人真面目的驚人故事，廣獲盛讚，全球媒體影評解禁也獲得高度好評。

國際媒體紛紛大讚該片，包括《綜藝》形容「最終的高潮令人驚喜！」《衛報》提到：「備受爭議的婚禮題材電影不負眾望！」《Deadline》則認為「引人深思的困境，如同煙火般點燃了這部黑色幽默卻又無比真誠的電影！」《好萊塢報導者》更說演員對影片的喜劇節奏「掌握得恰到好處！」《帝國雜誌》也說「用極具魅力的特寫鏡頭捕捉了每個細微表情。」

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羅勃派汀森（右）和辛蒂亞攜手演出《抓馬戀人》。（采昌提供）

該片描述某個秋日午後，查理（羅勃派汀森 飾）在咖啡廳被專注在讀書、戴著耳機的艾瑪（辛蒂亞 飾）深深吸引。手足無措的他，鼓起勇氣上前搭話，卻因艾瑪一時沒聽清楚，讓這場邂逅意外地笨拙又可愛，瞬間成為災難級的浪漫開場。

不過，命運卻從這一刻起，悄悄牽起了兩人的緣分：從燭光晚餐的悸動、在書店裡的甜蜜窩心時刻，直到在深夜博物館獻給彼此的第一個吻…。兩年日子當中，他們共享無數笑聲與心動時刻，深信彼此就是生命中那個「對的人」，並決定攜手步入婚姻的嶄新篇章。

就當婚禮如火如荼籌備之際，一場與好友夫妻麥克（馬蒙杜亞提 飾）與瑞秋（艾拉娜海姆 飾）的聚會，原本只是輕鬆相聚試酒，麥克與瑞秋卻在這時提議大家各自說出「自己做過最糟糕的一件事」。當輪到艾瑪坦白她那段不為人知的過往時，這個震撼全場的秘密，不僅讓眾人難以置信，更讓查理開始重新審視彼此的關係，兩人的愛情也面臨前所未有的考驗。

《抓馬戀人》全台上映中。

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