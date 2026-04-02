自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（圖多）周杰倫昆凌古堡童話婚禮夢幻場景大公開 方文山揭天王「心機」

周杰倫新歌MV中將他和昆凌的婚禮場面剪輯進去。（杰威爾提供）周杰倫新歌MV中將他和昆凌的婚禮場面剪輯進去。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫近期推出《太陽之子》新專輯，當中新歌包辦多個音樂排行榜前十名，其中一首《I Do》更被網友讚譽可以成為新的婚禮歌曲，今（2日）中午MV也正式上線，周董不藏私，將十多年前他在英國古堡向昆凌求婚的畫面剪進MV中，另外兩人有如童話般的夢幻婚禮場景也大公開，有網友感動說，聽著周董的歌，再看著MV畫面，就能感受到他有多幸福！

周杰倫和昆凌的古堡婚禮宛如童話故事。（杰威爾提供）周杰倫和昆凌的古堡婚禮宛如童話故事。（杰威爾提供）

周杰倫、昆凌的婚禮派對有許多不同主題。（杰威爾提供）周杰倫、昆凌的婚禮派對有許多不同主題。（杰威爾提供）

這支《I Do》MV，在YouTube上線一小時點擊率超過3.5萬次，網友讚聲連連，覺得周董和昆凌求婚、結婚的場面都太浪漫，婚禮派對的盛況也讓人驚嘆，像是馬車將新人載到古堡現場的夢幻場景，當時古堡裡美輪美奐的佈置宛如讓人進入童話世界，每一個房間都有一個主題，像是「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」、「卓別林」等鮮明有趣的主題，全都讓新人與賓客都留下難忘的回憶。

周杰倫、昆凌的婚禮派對出現芭蕾舞女伶主題。（杰威爾提供）周杰倫、昆凌的婚禮派對出現芭蕾舞女伶主題。（杰威爾提供）

周杰倫（右）在MV中分享他和昆凌的浪漫回憶。（翻攝自YouTube）周杰倫（右）在MV中分享他和昆凌的浪漫回憶。（翻攝自YouTube）

這首新歌周董再次找來最佳創作拍檔方文山寫詞，歌詞洋溢幸福，畫面感十足，方文山透露：「杰倫是影像思維，他一開始就說要寫一首求婚的歌曲。走紅毯的感覺，有求婚的甜蜜、歡樂，甚至閃一些回憶。杰倫先構築一個畫面感給我，我用文字把杰倫的畫面感還原，變成一個故事的場景。」

周杰倫和昆凌古堡婚禮中出現許多唯美畫面。（杰威爾提供）周杰倫和昆凌古堡婚禮中出現許多唯美畫面。（杰威爾提供）

周杰倫（右）在MV裡分享他和昆凌的婚禮場景。（翻攝自YouTube）周杰倫（右）在MV裡分享他和昆凌的婚禮場景。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中