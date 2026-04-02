（圖多）周杰倫昆凌古堡童話婚禮夢幻場景大公開 方文山揭天王「心機」

周杰倫新歌MV中將他和昆凌的婚禮場面剪輯進去。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫近期推出《太陽之子》新專輯，當中新歌包辦多個音樂排行榜前十名，其中一首《I Do》更被網友讚譽可以成為新的婚禮歌曲，今（2日）中午MV也正式上線，周董不藏私，將十多年前他在英國古堡向昆凌求婚的畫面剪進MV中，另外兩人有如童話般的夢幻婚禮場景也大公開，有網友感動說，聽著周董的歌，再看著MV畫面，就能感受到他有多幸福！

周杰倫和昆凌的古堡婚禮宛如童話故事。（杰威爾提供）

周杰倫、昆凌的婚禮派對有許多不同主題。（杰威爾提供）

這支《I Do》MV，在YouTube上線一小時點擊率超過3.5萬次，網友讚聲連連，覺得周董和昆凌求婚、結婚的場面都太浪漫，婚禮派對的盛況也讓人驚嘆，像是馬車將新人載到古堡現場的夢幻場景，當時古堡裡美輪美奐的佈置宛如讓人進入童話世界，每一個房間都有一個主題，像是「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」、「卓別林」等鮮明有趣的主題，全都讓新人與賓客都留下難忘的回憶。

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周杰倫、昆凌的婚禮派對出現芭蕾舞女伶主題。（杰威爾提供）

周杰倫（右）在MV中分享他和昆凌的浪漫回憶。（翻攝自YouTube）

這首新歌周董再次找來最佳創作拍檔方文山寫詞，歌詞洋溢幸福，畫面感十足，方文山透露：「杰倫是影像思維，他一開始就說要寫一首求婚的歌曲。走紅毯的感覺，有求婚的甜蜜、歡樂，甚至閃一些回憶。杰倫先構築一個畫面感給我，我用文字把杰倫的畫面感還原，變成一個故事的場景。」

周杰倫和昆凌古堡婚禮中出現許多唯美畫面。（杰威爾提供）

周杰倫（右）在MV裡分享他和昆凌的婚禮場景。（翻攝自YouTube）

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