徐乃麟變孫女傻瓜！寵熊熊2歲女兒「幫剔牙兼哄唱」

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟全新YouTube節目《告訴乃論》由大浪娛樂製作，持續推出多元主題內容。本週最新一集中，特別邀來熊熊與2歲女兒同框，徐乃麟一秒化身「寵孫魔人」，展現與過往截然不同的反差魅力。不僅親自陪玩、耐心互動，還大唱《Baby Shark》哄小朋友開心，甚至親手挑戰做生日蛋糕，卻意外做出「災難級成品」笑翻全場。

徐乃麟登上八大《娛樂百分百》，與主持群玩吹牛遊戲炒熱現場氣氛。（大浪娛樂提供）

互動過程中更是笑料百出，徐乃麟不僅幫忙拿牙線棒剔牙，還被小朋友「使喚」得團團轉，連不愛吃的食物都被指定由他「代吃」，面對各種突如其來的指令，他全程毫無招架之力、乖乖照辦，從綜藝大哥瞬間變成「最聽話阿公」，真實又可愛的反差模樣，也讓觀眾看見他私下更生活化的一面。

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除了溫馨又爆笑的互動外，節目另一大核心單元「吹牛對決」同樣話題不斷。徐乃麟不只走入日常場域，更將遊戲帶進不同平台與場合，包含前往ETtoday、娛樂百分百錄影現場，以及記者會活動中，直接與現場來賓、工作人員甚至媒體記者開局對戰。

徐乃麟在節目中與熊熊及2歲女兒互動，化身「寵孫魔人」。（大浪娛樂提供）

延續節目高張力玩法「輸了就要付出代價」，徐乃麟直接升級成「現金挑戰」，在多個場合中實際送出獎金；對於此次轉戰YouTube，徐乃麟坦言，這是一個與過去截然不同的挑戰，「這裡沒有太多框架，可以更自由地去做內容，也能更直接面對觀眾。」他認為，相較於電視節目，YouTube更能打破距離感，讓創作者與觀眾之間的界線變得更模糊。

徐乃麟也透露，未來在節目內容上將不設限，只要是有趣、有話題性的企劃都願意嘗試，不論是街頭互動、跨界合作或各式實境單元，都希望能透過這個平台持續探索更多可能性，打造真正「零距離」的娛樂內容。

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