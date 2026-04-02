自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

徐乃麟變孫女傻瓜！寵熊熊2歲女兒「幫剔牙兼哄唱」

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟全新YouTube節目《告訴乃論》由大浪娛樂製作，持續推出多元主題內容。本週最新一集中，特別邀來熊熊與2歲女兒同框，徐乃麟一秒化身「寵孫魔人」，展現與過往截然不同的反差魅力。不僅親自陪玩、耐心互動，還大唱《Baby Shark》哄小朋友開心，甚至親手挑戰做生日蛋糕，卻意外做出「災難級成品」笑翻全場。

徐乃麟登上八大《娛樂百分百》，與主持群玩吹牛遊戲炒熱現場氣氛。（大浪娛樂提供）徐乃麟登上八大《娛樂百分百》，與主持群玩吹牛遊戲炒熱現場氣氛。（大浪娛樂提供）

互動過程中更是笑料百出，徐乃麟不僅幫忙拿牙線棒剔牙，還被小朋友「使喚」得團團轉，連不愛吃的食物都被指定由他「代吃」，面對各種突如其來的指令，他全程毫無招架之力、乖乖照辦，從綜藝大哥瞬間變成「最聽話阿公」，真實又可愛的反差模樣，也讓觀眾看見他私下更生活化的一面。

除了溫馨又爆笑的互動外，節目另一大核心單元「吹牛對決」同樣話題不斷。徐乃麟不只走入日常場域，更將遊戲帶進不同平台與場合，包含前往ETtoday、娛樂百分百錄影現場，以及記者會活動中，直接與現場來賓、工作人員甚至媒體記者開局對戰。

徐乃麟在節目中與熊熊及2歲女兒互動，化身「寵孫魔人」。（大浪娛樂提供）徐乃麟在節目中與熊熊及2歲女兒互動，化身「寵孫魔人」。（大浪娛樂提供）

延續節目高張力玩法「輸了就要付出代價」，徐乃麟直接升級成「現金挑戰」，在多個場合中實際送出獎金；對於此次轉戰YouTube，徐乃麟坦言，這是一個與過去截然不同的挑戰，「這裡沒有太多框架，可以更自由地去做內容，也能更直接面對觀眾。」他認為，相較於電視節目，YouTube更能打破距離感，讓創作者與觀眾之間的界線變得更模糊。

徐乃麟也透露，未來在節目內容上將不設限，只要是有趣、有話題性的企劃都願意嘗試，不論是街頭互動、跨界合作或各式實境單元，都希望能透過這個平台持續探索更多可能性，打造真正「零距離」的娛樂內容。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中