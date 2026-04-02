華語警匪巨作10年強勢回歸！《寒戰1994》台灣正式定檔

劉俊謙在《寒戰1994》化身年輕版梁家輝。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪巨作《寒戰》系列10年強勢回歸，前傳《寒戰1994》正式宣布台灣檔期。該片日前於香港影視博覽上舉辦盛大的記者會，兩代「李文彬」梁家輝與劉俊謙現身，再加上超豪華十大影帝演出陣容，立刻引起影迷高度期待。頂級陣容、萬眾矚目，將帶領觀眾重返1994年的時代漩渦，為寒戰揭開序幕！

吳彥祖加入《寒戰1994》。（華映提供）

2012上映的《寒戰》及2016上映的《寒戰2》在台灣掀起了一股《寒戰》熱潮，兩部電影累積超過2億台幣票房佳績，且口碑爆棚，是繼《無間道》後最成功的警匪IP大作，粉絲頸期待續篇到來。

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周潤發回歸《寒戰1994》特別演出。（華映提供）

時隔十年，《寒戰》系列導演梁樂民與億萬監製江志強再度合作推出前傳《寒戰1994》，更宣布開啟強大的《寒戰》宇宙，電影卡司備受觀注，《寒戰1994》破天荒匯聚多達40位國際、跨世代實力派演員，締造香港影史上難得一見的龐大格局。在今日公佈的前導海報上便可見到12位跨世代的演員們強勢列陣，共同詮釋這場橫跨政、商、警、黑四個世界人物的群鬥角力。

郭富城特別演出《寒戰1994》。（華映提供）

除了《寒戰》系列的主角人物郭富城與梁家輝，再加上在《寒戰2》中扮演資深大律師的周潤發和新加入的古天樂四大巨星，扮演警務處行動副處長蔡元祺的吳彥祖與有組織罪案及演出三合會調查科署任總警司李文彬的劉俊謙，將在《寒戰1994》中展開亦敵亦友、亦正亦邪的雙雄交峰，隨著1994年香港即將回歸出現的權力真空期來到而一觸即發。

《寒戰1994》前導海報。（華映提供）

《寒戰1994》描述2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，為此，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神秘檔案。1994年，香港回歸前夕，政治部即將解散。

一宗富商綁架案，讓熱血正義的李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾），在警界掀起一場暗潮湧動的權力較量。首富家族潘氏父子（謝君豪及吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，各有算盤、相互牽制，香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆。

《寒戰1994》將於5月8日在台上映。

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《寒戰1994》前導預告（此為香港預告，因此為香港上映日）：

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