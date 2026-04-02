許志豪爆秘戀翁鈺鈞！公開「私密告白信」竟引眾怒

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》本週邀請金曲歌后張秀卿擔任大來賓，一開場她演唱新歌《歌壇》，大型LED播放著MV，從她3歲一路到她出道、站上金曲獎舞台的畫面，就像是她40多年來演藝生涯的濃影，張秀卿難掩悸動，歌一唱完忍到最後還是哭了。

張秀卿（左）宣傳行程滿檔。（中視提供）

她出身屏東鄉下，靠著努力與實力，從歌廳秀唱到大舞台，如今成為金曲歌后，所以《歌壇》這首歌就像是她在唱自己的人生。而張秀卿感性之際，不忘拿出新專輯的海報宣傳，立刻被康康虧「這張是AI做的吧？」張秀卿當場回嗆：「完全沒有AI，因為我本來就長這麼美！」張秀卿一連宣傳新專輯、「辣妹駕到2」演唱會及歌廳秀活動，行程滿檔。

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張秀卿不僅是台語歌后，她也以模仿功力聞名，她在這集節目中演唱「帽子歌后」鳳飛飛的《再見夏天》，從唱腔、咬字到台風都唯妙唯肖，讓人彷彿感受到鳳飛飛重現舞台。不過康康聽完後打趣地說：「可能因為老化，聲音有一點破，所以從鳳飛飛變成葉璦菱」，張秀卿一聽便追打康康，瞬間變成歌廳秀現場。接續朱海君與吳美琳也帶來《涼呀涼》，朱海君提及希望把前輩鳳飛飛的精神與經典歌曲繼續傳承下去。

許志豪（右）寫情書署名竟是「台灣李敏鎬」，當場引發眾怒。（中視提供）

節目上當杜忻恬與翁鈺鈞合唱《童年》，唱到一半許志豪和李子森突然送上兩封信，陳孟賢一看戲稱是「存證信函」，但許志豪急忙解釋是「情書」，接著眾人一起看李子森寫給杜忻恬的情書，上頭寫著「親愛的恬恬，愛你的森森」，還把「恬」字畫成愛心，肉麻程度讓大家直呼受不了；另一封則是許志豪寫給翁鈺鈞，署名竟是「台灣李敏鎬」，當場引發眾怒。

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