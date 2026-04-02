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娛樂 最新消息

沈玉琳因病告假！小禎、梁赫群救火主持 突放話「一路喝到底」

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台實境外景節目《黑白威廉Fighting》，最新一集前往金馬女配角丁寧的家鄉彰化二林，因綜藝鬼才沈玉琳告假靜養，本集由小禎、梁赫群代班，與夏語心、阿喜和海產一起主持，跟著二林人丁寧去品嚐從小到大不變的家鄉味，體驗二林出名的拳擊運動，丁寧表示，很多厲害的拳擊好手都是從二林出去的，除了拳擊，二林有名的還有米和葡萄酒。

夏語心（左起）、阿喜、海產、小禎、丁寧、梁赫群。（公視台語台提供）夏語心（左起）、阿喜、海產、小禎、丁寧、梁赫群。（公視台語台提供）

阿喜說：「全臺灣最多酒莊的地方就是二林。」小禎與梁赫群聽聞後表示，欲一路啉通海（一路喝到底），你一罐我一罐。丁寧笑說：「小時候很多朋友家是種葡萄的，常常拿東西給我要我拿回家喝，說是葡萄汁，我回家一喝怎麼頭暈暈的，所以自小就知道二林葡萄很有名，但真正知道二林酒莊是全臺灣第一，是因為拍《拜六禮拜》才知道的。」

二林有很多出名的人和物，除了丁寧，歌手春風也是二林人，但身為二林人的丁寧卻不敢大聲說自己是二林人，丁寧表示，二林人比較土性，接地氣好相處，剛上來臺北大家看起來都是都市人，鄉下小孩就會比較沒自信，會學臺北人說話的口音，當有人問起哪裡人，都只敢說自己是中部人。丁寧說：「後來敢承認是，因為慢慢接受自己的故鄉，才能走更遠的路。」

丁寧夢想成為白嘉莉，人生第一場戲等八小時只為說一句台詞。（公視台語台提供）丁寧夢想成為白嘉莉，人生第一場戲等八小時只為說一句台詞。（公視台語台提供）

丁寧爆料自己國小六年都沒寫過暑假作業，都在開學前演身體不適，開學第一天請假，逃過老師檢查作業的時間，第二天再去上學，小禎說:「能得獎都要感謝老師的功勞。」接著問:「是從小就喜歡表演嗎?」丁寧說:「我的夢想是當白嘉莉，這輩子都沒換過夢想，就算家裡人不支持，還是想走這條路。」丁寧的第一場戲是從臨演開始，等了八小時，只為了說一句台詞，但這讓她感到很開心，覺得自己演得很好，從中發現喜歡表演對表演有熱情。

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