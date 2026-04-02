被盧廣仲翻唱爆紅！《太陽與地球》原唱男星出面了

黃俊榮推出粵語單曲《地球與隕石》。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新加坡創作歌手黃俊榮Amsden 2023年發行的歌曲《太陽與地球》，去年迎來一份大驚喜，盧廣仲在翻唱專輯中選中這首歌曲，也為這段音樂旅程開啟新的篇章。因為歌曲被看見、被認可，讓黃俊榮萌生了一個念頭：「如果做一個廣東話的版本，會不會更特別？」《太陽與地球》的粵語版本《地球與隕石》應運而生。

黃俊榮表示：「這次不是簡單的改編，而是情感宇宙的重新命名；不只是一首言語版本的延伸，更是一次情感概念的深化與重構。」

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黃俊榮推出粵語單曲《地球與隕石》。（索尼提供）

黃俊榮曾參加歌唱選秀節目《華人星光大道》比賽，並參加新加坡本地歌唱選秀節目《SPOP聽我唱！》，並獲得總冠軍。《地球與隕石》邀請到香港重量級作詞人黃偉文操刀。黃偉文是香港天王天后的御用作詞人，寫出無數粵語代表作，包括陳奕迅《浮誇》、楊千嬅《可惜我是水瓶座》、容祖兒《痛愛》等經典作品，以細膩又深刻的情感書寫著稱。這次為《地球與隕石》譜寫歌詞，也為歌曲注入更強烈的宿命感與宇宙意象，讓這段愛情故事更具震撼力。

黃俊榮推出粵語單曲《地球與隕石》。（索尼提供）

在演唱上，粵語的《地球與隕石》延續黃俊榮擅長的情緒書寫，卻在語言與能量上更為強烈，副歌充滿爆發力。他說：「如果說《太陽與地球》寫的是克制與距離，那麼《地球與隕石》呈現的，則是熾烈與對撞。」

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