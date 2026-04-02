蔡依林披白紗爆乳畫面曝光 招認「暈船」了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林壓軸宣布推出黑膠專輯，各方歌迷敲碗的《Pleasure》「愉悅流動版」（液態膠）於今天正式揭開神秘面紗，這張結合極致視覺美學所打造的《Pleasure》「愉悅流動版」（液態膠），象徵她愉悅感官之旅的全新進化，將去年專輯一路到全新巡演所帶給歌迷的靈魂悸動，全數封藏於這份史詩級視聽作品中，迎來「愉悅宇宙」最後一塊重磅拼圖。

蔡依林身穿「雲霧蕾絲紗袍」辣翻。（凌時差提供）

天后身穿「雲霧蕾絲紗袍」，化身「流動之光」性感詮釋愉悅流動，以細膩肢體語言精準演繹身體與慾望的對話，引領歌迷進入《Pleasure》實體專輯三部曲最終章全新感官境界。

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Jolin將在8月31日推出《Pleasure》「愉悅流動版」（液態膠），她分享近來最大的「愉悅」之源就在指甲，馬年開春就馬不停蹄展開海外巡演，近期搭乘「愉悅之舟」到各地演出的她，自曝這幾場巡演常「暈船」，她笑說：「是暈自己的『美甲船』！」原來迷上DIY美甲的她，逢人就展示她的「戰利品」，還在演唱會上請導播特寫美甲與歌迷分享「指尖美學」。

蔡依林推出《Pleasure》愉悅流動版液態膠黑膠專輯。（凌時差提供）

自稱是巡演「上班女郎」的Jolin，打趣形容「嘴巴長在指甲上」，更笑說：「我覺得有長指甲，唱歌的音調就得特別準，這也是我下班後最大的愉悅！」提及巡演以外的工作計畫，她先前預告的抒情EP也開始籌備，希望為歌迷帶來更多愉悅感官驚喜。

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