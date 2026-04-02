佐久間大介胃口被養大！自認被台灣粉絲寵壞：你們跟我太合了

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團Snow Man的成員佐久間大介為宣傳首次單獨主演的電影《舞林殺手》，日前在台接受媒體聯訪，透露吃了小籠包、炒飯，最喜歡的則是雞湯，好喝到讓他嚇到，雖然不愛喝茶，不過他非常喜歡珍珠奶茶。

佐久間大介來台走帥氣路線，沒有像捷克國家隊一樣借機車來騎。（翻攝自IG）

佐久間大介在參加記者會後立刻接受媒體聯訪，他十分開朗，進場就先向大家打招呼，記者提到，聽說他參加影人見面會用中文說出成員的中文名字，他在聯訪期間也再度把成員們的名字全部念了一次，宮館涼太、向井康二他想了最久，最輕鬆的則是老么Raul，畢竟剛好是英文，展現滿滿的團魂。

請繼續往下閱讀...

佐久間大介現身中山站拍照，沒有被認出來，看來是台灣粉絲都很貼心。（翻攝自IG）

佐久間大介18年前曾經來過台灣，當時是在小巨蛋擔任師兄「嵐」的伴舞，印象最深刻的是台灣機車好多，自己也很想騎騎看。不過當時他只是位培訓中的「Jr.」，他回憶起：「那是我第一次出國，第一次有機會去前輩的海外演唱會，離開日本之後，發現還有這麼多歌迷到場、反應很熱烈，我對前輩的背影很是嚮往，想著『我以後也有機會站上舞台』，也要創造這麼美好的空間。」

成員向井康二、渡邊翔太在去年因為快閃店來台，佐久間大介笑說：「我聽了很多他們打情罵俏的事蹟，他們也說台灣粉絲很熱情，我覺得很羨慕，現在實際能夠跟粉絲見面很開心。」所謂的打情罵俏，很可能是向井康二笑說兩人簡直是來台度蜜月，還要買小籠包戒指給渡邊翔太的趣事。

佐久間大介跟台灣鐵窗拍照，突然變成「台灣感性」。（翻攝自IG）

這次與1200名台灣粉絲互動，佐久間大介分享，最印象深刻的就是他的一舉一動，粉絲們反應都很大，代表台灣粉絲都很寵他。被問到第一次公開來台就秒殺加場一事，他表示完全感受到粉絲的心意，所以當天做了很多「飯撒」給大家，有空檔盡量與大家互動，就是希望能夠回應粉絲熱情。在來台之前，佐久間大介先去了南韓宣傳，他坦言台韓粉絲大不同，台灣粉絲的特色是熱情的爆發力，這一點與他非常契合，讓他想要更加貼近粉絲。

佐久間大介頂著粉紅色頭髮現身中山街頭，粉絲早就已經展開聖地巡禮。（翻攝自IG）

最後，請他對台灣粉絲說句話，佐久間大介表示：「這次參加活動真的太開心，希望有機會再來台灣，或者私下來台旅遊，我現在已經很期待下次來台灣了，希望大家再找我來！Snow Man的話，我們一直都想來台灣開演唱會，期待那一天到來。」他也透露拍了不少台灣感性的照片，希望趕快在IG上分享。現在他也已經發文，可以看到他在台北101、中山區都拍了不少照片，連發了好幾篇文，看來很滿意這次的台灣行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法