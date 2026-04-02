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娛樂 日韓

Snow Man的他才是舞林殺手？佐久間大介拍片無法看動漫：好痛苦

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本令和最賣男團「Snow Man」成員佐久間大介日前為宣傳電影《舞林殺手》來台宣傳，接受媒體聯訪，被問到希望哪一位成員加入片中舞團的行列？佐久間大介立刻點名向井康二，「其實我覺得Snow Man跟舞林殺手的組合都已經非常完美，但如果要加入，我會選講關西腔的向井康二。」

◆佐久間大介跳太好 導演喊NG

這是佐久間大介首次單獨主演的電影，也是與導演內田英治第三度合作，他在片中飾演重操舊業的殺手「戴亞」，卻因為一起暗殺行動組成舞團「舞林殺手」。

佐久間大介在《舞林殺手》中飾演殺手，坦言有為此參考動漫角色的帥氣動作，不愧是超級動漫宅。（天馬行空提供）佐久間大介在《舞林殺手》中飾演殺手，坦言有為此參考動漫角色的帥氣動作，不愧是超級動漫宅。（天馬行空提供）

本來佐久間大介在Snow Man中就是舞蹈擔當之一，唱歌跳舞對他來說完全沒問題，偏偏在電影開頭得裝作不怎麼會跳舞，讓他十分困擾，「如果想要跳好，努力就會跳好，但想要跳差，就不能練習，可是我不知道怎麼去掌握那個差的程度！」他笑說，常常被導演喊NG的原因，是因為跳得太好了，連隊友阿部亮平、渡邊翔太看了電影都吐槽他：「後面舞跳得太好了吧！」

◆佐久間大介媽媽是女團偶像 老二出道完成母心願

佐久間大介（中）坦言在《舞林殺手》中要裝作跳不好很難。（天馬行空提供）佐久間大介（中）坦言在《舞林殺手》中要裝作跳不好很難。（天馬行空提供）

記者做出向井康二（左）的招牌POSE，佐久間大介也忍不住笑出來，右為渡邊翔太。（記者王文麟攝）記者做出向井康二（左）的招牌POSE，佐久間大介也忍不住笑出來，右為渡邊翔太。（記者王文麟攝）

在片中，佐久間大介飾演的「戴亞」跟隨母親的腳步跳起芭蕾舞，戲外的佐久間大介，母親曾經是女團成員，還與SixTONES京本大我的媽媽是隊友，記者小心翼翼詢問，如今成為藝人是否也受到媽媽影響？佐久間大介分享，他是三兄弟中的老二，「我媽媽其實希望我們家的小孩有誰去學舞就好了，就讓我們兄弟去學，剛好老二從中發現樂趣，滿足了媽媽的心願，我也是受到媽媽影響，才展開與舞蹈的相遇。」他坦言，自己跟戴亞一樣，有時候很不想繼續跳下去，「但看到別的小朋友跳舞，又想去學了，剛好跟這個角色很像。」

佐久間大介來台首日穿亮片裝與台灣粉絲見面。（天馬行空提供）佐久間大介來台首日穿亮片裝與台灣粉絲見面。（天馬行空提供）

◆向井康二才是舞林殺手？

被問到如果今天要邀請一位成員加入「舞林殺手」會選誰？反之如果要邀請「舞林殺手」的其中一人加入Snow Man又會選誰呢？佐久間大介想了一下，表示其實「舞林殺手」跟「Snow Man」的組成都已經很完美了，「但如果要選，我會選說關西腔的向井康二加入舞林殺手，讓小澤仁志加入Snow Man，因為他加入會很好笑，成員們都會對他卑躬屈膝的，他就是個大哥的感覺。」

佐久間大介來台不忘吐槽隊友，稱聽了很多向井康二、渡邊翔太在台灣打情罵俏的故事。（天馬行空提供）佐久間大介來台不忘吐槽隊友，稱聽了很多向井康二、渡邊翔太在台灣打情罵俏的故事。（天馬行空提供）

NCT中本悠太與韓國人一樣，每天都要喝咖啡，竟然意外影響到佐久間大介。（翻攝自IG）NCT中本悠太與韓國人一樣，每天都要喝咖啡，竟然意外影響到佐久間大介。（翻攝自IG）

提到舞林殺手的成員之一「NCT」的中本悠太，佐久間大介笑說，小時候覺得「為什麼要買沒有味道的飲料」，白開水、碳酸氣泡水、黑咖啡都不敢喝，連茶都不喜歡。不過在拍攝過程中，他看到中本悠太早上拿著黑咖啡來上班，白天又再買一杯新的，「我想說有這麼好喝？剛好我也想要嘗試挑戰喝黑咖啡，想說一起喝就能克服！」如今確實能喝咖啡了。被問到是否會想要邀請NCT參加他們的綜藝節目「それSnow Manにやらせて下さい」，佐久間大介說的保守，「如果他們願意參加的話。」

◆拍電影加巨蛋巡演 佐久間大介不能看動漫好痛苦

其實當初他在拍攝電影時，剛好Snow Man正在進行巨蛋巡演，忙得不可開交。他分享，其實自從從事演藝工作之後，就不怎麼睡覺了，睡眠不是問題，那段時間不能看動漫才是讓他覺得最辛苦的地方，對他來說自己的養分就是Snow Man、粉絲以及動漫。

佐久間大介來台受訪提到動漫，眼睛為之一亮。（天馬行空提供）佐久間大介來台受訪提到動漫，眼睛為之一亮。（天馬行空提供）

講到動漫，佐久間大介眼睛又亮了，畢竟他是日本演藝圈中相當知名的「動漫宅」，這次飾演殺手也有參考喜歡的動漫，記者詢問是否有參考目黑蓮主演的《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》原作？佐久間大介沒有正面回應，不過表示：「我有模仿動漫中帥氣的姿勢、表情以及神態，跟動漫做學習。」被問到會不會也想演出漫畫真人版？佐久間大介十分樂意，「如果有人要找我演的話，我一定會抱著對原作最高敬意去演。」

佐久間大介現身遠百信義與台北101合影，只要到餐廳消費就能拍攝。（天馬行空提供）佐久間大介現身遠百信義與台北101合影，只要到餐廳消費就能拍攝。（天馬行空提供）

從這個角度看，兩個佐久間大介可以疊成一個台北101。（天馬行空提供）從這個角度看，兩個佐久間大介可以疊成一個台北101。（天馬行空提供）

最後被問到是否會有續集？佐久間大介回應：「其實內田導演也很想拍，但想要有續集，希望電影在市場上反應好，粉絲、觀眾都可以支持，如果真的迴響好，續集才能順利催生。」電影在今天上映。

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