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娛樂 最新消息

賺到了！周華健驚現花博擺攤 預告「雙胞胎」即將誕生

〔記者陳慧玲／台北報導〕「國民歌王」周華健開演唱會常常滿座，票價也不便宜，但日前他驚喜出現在台北圓山花博「擺攤」，免費唱給民眾聽，除了帶來《花心》等經典歌曲，也搶先唱尚未發行的新歌。

周華健到花博快閃開唱，吸引滿滿人潮。（滾石提供）周華健到花博快閃開唱，吸引滿滿人潮。（滾石提供）

周華健以街頭「擺攤式」快閃演唱會，在花博帶來驚喜，談到演出動機，他說：「幾個朋友圍在一起，拿起吉他唱首歌，效果反而更好。」他回憶學生時期在餐廳駐唱的經驗，認為面對面演出、甚至能自在犯錯的氛圍，才是最真實的交流。

周華健在花博演出搶先唱新歌。（滾石提供）周華健在花博演出搶先唱新歌。（滾石提供）

一連獻唱《花心》、《親親我的寶貝》等歌曲，周華健演唱《明天我要嫁給你》時，還有大群男粉絲一起大合唱，他覺得畫面逗趣又溫馨。忘詞時則以「啦啦啦」帶過，他笑說：「其實開場就先跟大家報備，既然不是大型演唱會就可以有點特色，譬如可以『忘詞』。」沒想到被自家歌迷吐槽：「反正小巨蛋也會忘詞。」

周華健回歸街頭開唱，他覺得是最真實的音樂交流。（滾石提供）周華健回歸街頭開唱，他覺得是最真實的音樂交流。（滾石提供）

4月底周華健將推出新EP，這次在花博他也先唱了新歌《那一夜》，並透露這首歌和另一首新歌《蕾絲花邊》是「雙胞胎」，分別從男女不同視角出發。

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