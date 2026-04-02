台灣民眾捕獲野生馮德倫 驚人反應讓本尊不解：很特別

〔記者陽昕翰／台北報導〕港星馮德倫籌畫多年的動畫作《Bucket Man》，在亞洲潮流文化盛事ComplexCon 2026首播預告，為了創立的IP，他睽違26年重返華語樂壇，親自演唱宣傳曲《屢戰屢敗又怎樣》，日前更作客Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目宣傳《Bucket Man》與新歌。

馮德倫籌畫多年的動畫作《Bucket Man》在亞洲潮流文化盛事ComplexCon 2026首播預告。（Hit Fm提供）

魏如萱坦言，第一次見到馮德倫本人非常緊張，以前只有在電視、電影院看過2D版本的他，沒想到現在本尊就在眼前，非常3D立體。馮德倫笑說，他發現台灣人看到他的反應都很特別，大家都會很緊張或慌張，有一次他買咖啡，有位民眾認出他來直呼「馮『德』倫！」他好奇為什麼台灣朋友都把重音放在「德」字，對此魏如萱笑說：「一定是馮德倫太帥了，讓大家都說不出話了，反應故障了。」

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至於私下要去哪裡捕捉野生馮德倫？馮德倫透露，工作之餘，他個人行程也會來台灣，最熟的地點就是三創跟光華商場，笑稱自己私下就是個宅男。馮德倫分享，他很喜歡路邊攤跟小吃，像是甜不辣跟肉圓，他還強調自己喜歡吃「蒸的肉圓」，喜歡程度是到了就算肉圓剛賣完，需要花時間等老闆把下一批肉圓蒸好，他都願意排隊等候，因為非常好吃。

馮德倫（右）作客Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目。（Hit Fm提供）

馮德倫也分享，為了《Bucket Man》做了很多的努力與準備，在跟品牌合作時發現了這首歌的DEMO，覺得很喜歡，於是就有了唱歌的想法。他更決定要做就認真做，找了真的樂團錄音演奏配唱，自己也彈起最愛的電吉他，在《屢戰屢敗又怎樣》MV中也加入《Bucket Man》的動畫，讓觀眾能對這個作品更加熟悉了解。

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