斷開朱軒洋 吳卓源新動向曝光美成這樣

〔記者陳慧玲／台北報導〕31歲的創作歌手吳卓源曾被網友封為「鄉民老婆」，她也入圍過金曲獎和金音獎，不過在2024年4月初，她和當時有女友的男星朱軒洋在河濱公園爆出緋聞，形象重挫；兩年後的4月初，吳卓源則重新出發，新動向曝光，她也期許自己可以大步向前走。

吳卓源加入新東家，拍照露出大長腿。（華研國際提供）

旗下擁有林宥嘉、動力火車、曾沛慈等歌手的華研國際，今宣布吳卓源加入公司，將為她打造更加國際化的音樂舞台，期待彼此碰撞出更多耀眼的音樂火花！吳卓源則表示：「新年新篇章，懷著感謝的心情向前走，我會更加勇敢的向前大步邁進！」

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吳卓源期許自己可以大步向前走。（華研國際提供）

今年一月底，吳卓源剛推出與日本潮流製作人STUTS與泰國創作才子Phum Viphurit合作的新單曲《Night Drive》，2月27日又在日本知名音樂廠牌Space Shower Music旗下發行了名為STUTS × Julia Wu 的迷你專輯EP《With U》，推出後勇奪日本與台灣Apple Music R&B專輯排行榜雙冠軍，日本團隊趁勝追擊宣布將於11月7日在日本東京武道館舉辦STUTS出道十周年「Alone with演」唱會，吳卓源確定以演出嘉賓身份登上日本武道館，與STUTS等多位國際音樂人共同演出。

吳卓源下半年將有機會登上日本武道館演出。（華研國際提供）

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