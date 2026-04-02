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娛樂 音樂

温嵐秘密攜手高帥男友 愛的結晶搶先曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕動感舞后温嵐攜手男友Talaw雷諾驚喜跨界，為全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》獻聲配音。温嵐此次為劇中關鍵角色「拉娃」注入靈魂，該角色為雲豹族少女，個性冷靜果斷、身手俐落，卻背負不為人知的祕密，在夥伴之間遊走於信任與謊言之間，展現高度角色張力。Talaw雷諾則為角色「巴耀」配音，為作品增添更多層次。

唱跳天后温嵐。（華納音樂提供）唱跳天后温嵐。（華納音樂提供）

《Hata la異世界》將於4月4日晚間6點於原住民族電視台首播，並搶先釋出前四集內容，帶領觀眾提前進入跨越兩界的奇幻冒險世界。適逢兒童節檔期，作品話題十足。本次製作更特別邀請多位神秘重量級藝人跨界參與配音，聲音彩蛋巧妙藏於劇情之中，邀請觀眾一同「聽聲猜大咖」，為首播掀起討論熱潮。

Landy温嵐配音關鍵角色「拉娃」。（原文會提供）Landy温嵐配音關鍵角色「拉娃」。（原文會提供）

全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》將於4月4日播出。（原文會提供）全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》將於4月4日播出。（原文會提供）

本劇由原住民族電視台與冉色斯動畫再度攜手打造，延續曾榮獲金鐘獎及多項國內外肯定的《樹人大冒險》世界觀，全面升級為更宏觀的「原民宇宙」篇章。故事圍繞泰雅族兄妹尤命與尤瑪，兩人因異世界裂縫開啟，被捲入一場橫跨人類與奇異世界的戰爭。在尋找父親的旅程中，逐步面對成長、信仰與部落使命的試煉，展開一段充滿冒險與自我探索的史詩之旅。

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