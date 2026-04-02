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視網膜帶愛犬柚子旅居東京1年！ 感性喊：終於圓了一個夢

視網膜（左）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）視網膜（左）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名網紅「視網膜」近日在社群平台宣布，將與愛犬「柚子」展開為期一年的東京旅居生活，消息一出立刻吸引粉絲關注。他也同步分享一張在東京鐵塔前草地拍攝的照片，只見他與柚子並肩坐在草地上，氣氛悠閒放鬆，為這段新生活揭開序幕。

視網膜在貼文中以「我終於圓了一個夢想」作為開頭，並回顧自己與柚子多年的相伴時光。他提到，柚子在過去8年幾乎參與了他生活中的每個重要時刻，不只是寵物，更像是最重要的生活夥伴。

視網膜（左）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）視網膜（左）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）

不少粉絲對柚子其實並不陌生。過去經常出現在視網膜經營的頻道「眼球中央電視台」中，常常乖巧地坐在主播台旁，模樣可愛又穩重，深受觀眾喜愛，甚至被粉絲暱稱為「神獸柚子」。柚子的人氣之高，還曾與視網膜一同踏上金鐘獎紅毯，成為話題焦點。

柚子搭機前往日本。（翻攝IG）柚子搭機前往日本。（翻攝IG）

視網膜也透露，柚子對自己的生活影響相當深遠。他坦言，如果沒有柚子的存在，自己可能不會買房，也未必會買車，更不會刻意減少接下離家太遠的工作。這些改變，都是因為希望能花更多時間陪伴這位重要的生活夥伴。

視網膜（右）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）視網膜（右）與柚子旅居日本ing。（翻攝IG）

對於即將展開的東京生活，視網膜也用幽默口吻表示，如果未來有網友在東京鐵塔附近巧遇他和柚子，歡迎上前打招呼，「我相信柚子會非常開心。」貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言祝福，表示看到兩人的故事相當感動，也期待他分享更多在東京的生活點滴。

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