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娛樂 最新消息

震撼！TRE正式改名「紅人展」河北彩花領軍官方曝原因

〔記者鍾志均／台北報導〕名字一改，風向全變！每年暑假最具話題的成人娛樂盛事TRE，今年大動作升級，從「成人展」進化成「紅人展」，不只尺度拉高，連定位都重新洗牌，主打「性感之外，更是流量與影響力的集合體」。

櫻空桃、河北彩花出席TRE台北國際紅人展。（TRE台北國際紅人展提供）櫻空桃、河北彩花出席TRE台北國際紅人展。（TRE台北國際紅人展提供）

主辦單位直接點名代言人河北彩花當例子，解釋「現在的女神早就不只是演員！」從網紅、時尚Icon到跨界藝人，她們早就是流量頂端的「紅人」，因此TRE乾脆攤牌：「我們不只賣性感，我們賣的是影響力。」

2026 TRE順勢端出夢幻等級名單，包括代言人河北彩花、瀨戶環奈、櫻空桃、石川澪，不只人氣頂，連「稀有度」都爆表，尤其櫻空桃低調到幾乎不跑活動，台灣唯一公開行程就獻給TRE。

這次最大亮點之一，就是河北彩花直接化身「招財貓」，可愛加上性感雙重暴擊，她也親自放話：「會準備滿滿驚喜，大家一定要來找我玩！」

至於能請到河北彩花來台，主辦單位坦言經過跨國協調、多次溝通才喬到時間，因為她行程幾乎全年滿檔，這回能來台灣出席活動，等同「限量登場」，讓TRE直接升級成國際級活動。

2026 TRE 台北國際紅人展將於7月3日至7月5日於南港展覽館登場。

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