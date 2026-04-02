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娛樂 最新消息

《逐玉》隼隼、金華豬連眨眼呼吸都有 幕後製作竟是帥炸台灣男星

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》掀起追劇熱潮，劇中傳信鳥「隼隼」跟呆萌的「金華豬」，因為太逼真在台灣掀起討論，大家都在猜是真的還是CG？答案揭曉：全是「假」的。它們是超高科技的仿真機械動物，背後推手竟然是台灣男星、昔日「港版 F4」成員連凱。

連凱。（翻攝自微博）連凱。（翻攝自微博）

追完《逐玉》的觀眾一定對劇中那隻白羽灰斑、眼神銳利的海東青「隼隼」，還有特有「黑頭黑臀」的「金華豬」印象深刻。它們不只模樣逼真，甚至能做出轉頭、眨眼、拍翅膀，連被打暈時都有「緩緩閉眼」的細膩反應。近日連凱公開幕後花絮，才讓網友驚呼：「無法想像是製作的！」、「好真實！」

《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）

《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）

根據連凱公開的影片，這些動物其實都有極其複雜的實體機械底座。螢幕上看到的「隼隼」，後方連接著多根綠色與銀色的支撐桿與電線，透過操偶師精細控制，模擬停在演員手臂上的各種動作。而「金華豬」的腹部甚至能做出呼吸起伏。結合實體特效與後期電腦後製（把支撐桿P掉），才呈現出這般連觀眾都騙過的躍動感。

《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）《逐玉》裡的隼隼及豬隻特效出自連凱團隊。（翻攝自Instagram）

連凱出生於台北，1996年在香港出道，曾與吳彥祖等人組成Alive樂隊。但他其實深藏不露，曾在美國好萊塢特效工作室工作4年，參與過經典電影《異形3》的特效製作。2010年還曾憑恐怖片《維多利亞壹號》入圍金馬獎最佳視覺效果。後來在中國創立「希娜魔夫工作室」，專門製作實體特效、仿真動物等，這回《逐玉》的爆紅動物就是出自他手。

連凱團隊喊話周杰倫，盼能合作。（翻攝自Instagram）連凱團隊喊話周杰倫，盼能合作。（翻攝自Instagram）

隨著《逐玉》完結，連凱在公開幕後影片的同時，不忘Tag「周董」周杰倫。工作室發文：「Hey周董，希望我們能為你的新演唱會做一些FX（特效）。」 展現出對自家實體特效技術的高度自信。

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