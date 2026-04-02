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娛樂 最新消息

（影音）師姐做法給符咒 李蒨蓉挽回富商老公的心

李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億CEO李德立。（翻攝自臉書）李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億CEO李德立。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億CEO李德立，婚後育有2子，2人結婚22年感情穩定，近日意外聊離婚話題，老公一句「曾動過上千次離婚念頭」瞬間引爆李蒨蓉怒火，更激動撂狠話：「今天這個離婚議題我真的很不爽。」

上個月李蒨蓉夫婦拍短影音分享夫妻相處日常，提及當年在普吉島舉行婚禮，加上婚前交往7年，實際相處時間近30年，坦言婚姻一路走來並不容易，無論是交往或結婚後都經歷過不少爭吵與磨合，離婚念頭還常掛在嘴邊。

李蒨蓉1日再度發文聊夫妻生活，驚爆年輕時拍過電視劇「愛情大魔咒」，和老公曾經真的分手過，她說：「整整9個月他對我不理不睬、冷到不行，但那時候的我，鬼遮眼，每天打電話關心三餐，他幾乎都不太回應，那種感覺，其實很痛。」

於是，李蒨蓉做了一件現在回想起來…真的很荒謬的事，她去找「師姐」幫忙做法，對方給她兩張符，說是「愛情大魔咒」，一張她吃，一張給老公吃，他的心就會回來，然後，李蒨蓉真的信了。

李蒨蓉現在回頭看，真心問自己一句：「我當年是中邪嗎？」但也會默默覺得，還好當年那麼拚命愛過，「愛情沒有標準答案，但有時候，就是那股不想放棄的傻勁，把2個人留了下來。」

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