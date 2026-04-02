林志玲香港搭地鐵零偽裝！吃菠蘿油超接地氣

林志玲分享到香港玩的照片。（翻攝小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林志玲近日在社群上傳多張於香港街頭拍攝的隨性照片，記錄難得的放鬆時光，其中她未戴帽子或口罩、直接搭乘地鐵的畫面曝光後，也讓不少網友直呼「好想巧遇」。

林志玲在貼文中分享，此趟行程難得可以慢下腳步，好好感受城市氛圍，她透露自己從清晨搭地鐵出門，一路逛到深夜，在斜坡街道間散步，行程十分隨興。從茶餐廳到街邊夜風，她用簡單的幾句話形容這趟小旅行：「吃了、逛了、拍了，也快樂了」，流露出享受當下的自在心情。

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林志玲分享到香港玩的照片。（翻攝小紅書）

林志玲以多套造型現身街頭，其中一套穿著粉色蝴蝶結裝飾的合身上衣搭配刷色牛仔褲，另一套則是短版粉色外套配上毛絨袖口設計，整體畫面顯得活潑又亮眼。

林志玲香港地鐵遇到粉絲。（翻攝小紅書）

不少粉絲也注意到，林志玲即使在休閒旅行中，依然維持良好體態。照片中她身形纖細、腹部線條緊緻，舉手投足間仍帶著模特兒特有的優雅氣質。她在文末也分享自己的心情，「不用趕時間，就做最鬆弛的自己，去感受、去熱愛，把普通的日子過成喜歡的樣子。」簡單的一段話，也傳達出她享受生活節奏的態度。

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