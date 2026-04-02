時裝週圍毛毯惹議！高允貞遭疑專業度 CHANEL送餐車力挺

韓國女星高允貞上個月出席時裝週惹議。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星高允貞近期忙於拍攝與演員具教煥合作的新劇《努力克服自卑的我們》，不過她日前在巴黎時裝週的一段小插曲，意外在網路上引發討論。當時她以CHANEL（香奈兒）品牌大使身分出席品牌大秀，卻因一個臨時取暖的舉動，被部分網友質疑專業度，甚至傳出可能影響未來時尚資源。不過品牌近日以實際行動表態支持，也讓相關傳聞逐漸平息。

上月高允貞現身巴黎參加香奈兒時裝秀，當天她身穿黑白經典斜紋套裝亮相，優雅造型獲得不少時尚媒體好評。然而在活動結束離場時，因當地氣溫偏低，她隨手將一條毛毯圍在腰間保暖，意外遮住了部分品牌贊助服裝。畫面在社群平台流傳後，有網友覺得她自然可愛，但也有人認為在公開場合這樣的舉動略顯不夠專業。

請繼續往下閱讀...

韓國女星高允貞上個月出席時裝週惹議。（翻攝IG）

據當時流傳的影片顯示，工作人員曾提醒她將毯子拿開，而她似乎小聲回應「很冷」，呆萌反應讓部分粉絲覺得相當真實。不過也有業界人士指出，在大型品牌活動中，藝人對服裝展示的完整度通常相當重視，因此相關舉動難免引發專業層面的討論。

儘管外界對此議論紛紛，香奈兒方面似乎並未受到影響。近日品牌特地向正在拍攝新劇的高允貞劇組送上應援餐車，為她與劇組工作人員加油打氣。在韓國演藝圈，品牌或粉絲送餐車到拍攝現場被視為一種象徵支持與關係良好的方式，因此不少網友也認為此舉等同於品牌公開力挺，顯示雙方合作關係依舊穩固。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法